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На війні з Росією загинув майстер спорту з дзюдо Гуленков

22-річний Станіслав Гуленков загинув, захищаючи Україну
Сьогодні 17:17 88 0
На війні з Росією загинув майстер спорту з дзюдо Гуленков

Джерело - НОК України.

У квітні 2023 року на війні з Росією загинув український дзюдоїст Станіслав Гуленков.

Про це повідомляє НОК України.

Гуленков проходив військову службу за контрактом у військовій частині Державної прикордонної служби України, але зник безвісти 20 квітня 2023 року. Знайти та ідентифікувати тіло бійця вдалося лише зараз.

22-річний спортсмен був майстром спорту України з дзюдо, призером Кубку Європи серед юніорів, багаторазовим призером національних першостей серед кадетів та молоді.

Нещодавно на війні проти Росії загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак

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