Головне
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України
Сьогодні 09:36 3637 1
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 11:18 1187
Алонсо очолить Баварію у наступному році
Вчора 19:25 661
Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики
Вчора 18:10 1030
Судаков близький до переходу у Ювентус
Вчора 17:13 1239
Рубановський став чемпіоном юніорського чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики
Вчора 16:37 439
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі
Вчора 15:04 1983
Ребров: Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні
Вчора 14:56 661
Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною
Вчора 14:26 1483
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було
Вчора 13:16 6786
Прямі трансляції

Ткачук: Важливо було доносити американцям інформацію про воєнні дії з перших уст

Сьогодні 12:52 165 0
Ткачук: Важливо було доносити американцям інформацію про воєнні дії з перших уст
#Юлія Ткач

Джерело - Kamp-sport.

Чемпіонка Європи з боротьби Юлія Ткач відвідала США.

Про це вона розповіла порталу Kamp-sport.

"Протягом всього туру нас дуже вразила щирість американців. Кожний до нас дуже добре ставився, допомагав нам. Це цікавий досвід для нас, ми були в різних штатах і спілкувалися з різними хорошими людьми. Американці підтримують нас, розуміють і не забувають, що в Україні триває страшна війна.

  Україна здобула п'ять медалей на ЧС-2023

Одна з головних цілей нашої подорожі до США – інформаційна. Ми ознайомлювали людей з ситуацією, яка відбувається в нашій країні, розповідали про те, як ми живемо та тренуємося в умовах війни. Ми виступали в Університеті Айови, Університеті Авіла (Канзас, штат Міссурі – прим.), Університеті Дуб’юк та Коледжі Корнель.

Важливо було доносити американцям інформацію про воєнні дії з перших уст. Почути з екранів – це одне, а побачити людей, які напряму дотичні до того страшного, що відбувається зараз в Україні – зовсім інше. Від студентів та дорослих американців ми бачили розуміння та співчутливість. Для нас дуже важливо, що світ підтримує українців і розуміє, що росія – країна-терорист", - сказала Ткачук.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер 1187
Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики 1030
Судаков близький до переходу у Ювентус Судаков близький до переходу у Ювентус 1239
Динамо перенесло час матчу із Рухом Динамо перенесло час матчу із Рухом 1130
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України 3637 1
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі 1983
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155595 7
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37074 3
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 307803
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 45868
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8681 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 116114 1