Ткачук: Важливо було доносити американцям інформацію про воєнні дії з перших уст

Чемпіонка Європи з боротьби Юлія Ткач відвідала США.

Про це вона розповіла порталу Kamp-sport.

"Протягом всього туру нас дуже вразила щирість американців. Кожний до нас дуже добре ставився, допомагав нам. Це цікавий досвід для нас, ми були в різних штатах і спілкувалися з різними хорошими людьми. Американці підтримують нас, розуміють і не забувають, що в Україні триває страшна війна.

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Одна з головних цілей нашої подорожі до США – інформаційна. Ми ознайомлювали людей з ситуацією, яка відбувається в нашій країні, розповідали про те, як ми живемо та тренуємося в умовах війни. Ми виступали в Університеті Айови, Університеті Авіла (Канзас, штат Міссурі – прим.), Університеті Дуб’юк та Коледжі Корнель.

Важливо було доносити американцям інформацію про воєнні дії з перших уст. Почути з екранів – це одне, а побачити людей, які напряму дотичні до того страшного, що відбувається зараз в Україні – зовсім інше. Від студентів та дорослих американців ми бачили розуміння та співчутливість. Для нас дуже важливо, що світ підтримує українців і розуміє, що росія – країна-терорист", - сказала Ткачук.

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