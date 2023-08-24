Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Бол впевнено виграла змагання, Перес здобула другу золоту медаль

Джерело - Чемпіон.

24 серпня у Будапешті відбувся 6-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

У ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У 6-ий день ЧС-2023 було розіграно сім комплектів медалей. Українці виступали лише у фіналах у спортивній ходьбі. Ігор Главан став одним з 33 скороходів, що подолали всю дистанцію. Фінішну лінію він перетнув останнім, 33-м. Після фінішу українець знепритомнів, після чого скорохода забрали для надання медичної допомоги. Іван Банзерук достроково зійшов з дистанції. Перемогу у цій дисципліні здобув іспанець Альваро Мартін. Василина Сидорчук фінішувала з часом 2:57:24 години. Інша українка Аліна Цвілій фінішувала з часом 3:09:23 та посіла 34 місце. Відзначимо, що золоту медаль у цій дисципліні здобула іспанка Марія Перес. Нагадаємо, що Перес на дистанції 20 км теж завоювала золоту медаль.

Щодо інших фіналів, то змагання зі стрибків у довжину виграв грецький легкоатлет Мільтіадіс Тентоглу. Ямаєць Антоніо Вотсон першим фінішував у бігу на 400 метрів, його землячка Даніеле Вільямс виграла змагання з бігу 100 м з бар'єрами. Змагання з метання молота виграла канадка Кемрін Роджерс.

Нідерландка Фемке Бол впевнено завоювала золоту медаль у бігу 400 м з бар'єрами. Нагадаємо, що 22 серпня у цій дисципліні у півфіналі на старт виходили дві українки (Вікторія Ткачук та Анна Рижикова) і обидві не пройшли до фіналу змагань.

Переможці та призери ЧС за 24 серпня:

Спортивна ходьба 35 км, жінки

Марія Перес (Іспанія) Кімберлі Гарсія (Перу) Антігоні Дрісбіоті (Греція)

Спортивна ходьба 35 км, чоловіки

Альваро Мартін (Іспанія) Браян Пінтадо (Еквадор) Кавано Масатора (Японія)

Стрибки у довжину, чоловіки

Мільтіадіс Тентоглу (Греція) Вейн Піннок (Ямайка) Таджей Гейл (Ямайка)

Біг 400 м, чоловіки

Антоніо Вотсон (Ямайка) Меттью Гадсон-Сміт (Велика Британія) Квінсі Голл (США)

Метання молота, жінки

Кемрін Роджерс (Канада) Джейні Кассанавойд (США) Деанна Мері Прайс (США)

Біг 100 м з бар'єрами, жінки

Даніеле Вільямс (Ямайка) Жасмин Камачо-Квінн (Пуерто-Рико) Кендра Гаррісон (США)

Біг 400 м з бар'єрами, жінки