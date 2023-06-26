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Європейські ігри-2023: медальний залік

Україну на Іграх у Польщі представлятимуть 263 атлети
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Європейські ігри-2023: медальний залік

Джерело - Чемпіон.

У Кракові (Польща) із 20 червня по 2 липня 2023 року відбуваються 3-ті Європейські ігри, у рамках яких спортсмени з 48 країн борються за медалі, а також за право виступити на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Медальний залік Європейських Ігор доступний на офіційному сайті турніру. Також медальний залік можна буде переглянути на нашому сайті. Перший комплект медалей розіграли на турнірі у четвер, 22 червня.

Загальний медальний залік Європейських ігор-2023

Європейські ігри відбуваються у Кракові, також змагання приймають низка міст Малопольського воєводства. 7000 спортсменів борються за медалі у 29 дисциплінах (синхронне плавання, стрибки у воду, стрільба з лука, легка атлетика, бадмінтон, баскетбол 3х3, пляжний гандбол, пляжний футбол, бокс, брейк-данс, веслування на байдарках та каное, велоспорт, фехтування, дзюдо, карате, кікбоксинг, сучасне п'ятиборство, тайський бокс, падель, регбі-7, стрільба, стрибки на лижах з трампліна, скелелазіння, настільний теніс, тхеквондо, текбол, тріатлон). Україну на Іграх у Польщі представлятимуть 263 атлети.

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