Джерело - Чемпіон.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга у ваговій категорії до 55 кг вийшла до півфіналу Європейських ігор.

Це дозволило їй гарантувати собі нагороду, адже регламентом не передбачена бронзова сутичка.

Європейські ігри-2023: медальний залік

У матчі 1/2 фіналу Терлюга зустрінеться з представницею Люксембургу Дженіфер Варлінг. Поєдинок відбудеться о 17:50.

Інша українка Катерина Крива завершила змагання у ваговій категорії до 50 кг. Наша спортсменка здобула одну перемогу, тому фінішувала на третьому місці своєї групи та не пробилася далі.