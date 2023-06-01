Джерело - Tribuna.com.
Російський шахіст Сергій Карякін відмовився від виступу на Кубку світу в азербайджанському Баку під нейтральним прапором.
Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.
"Річ у тому, що я одержав запрошення від ФІДЕ на участь у Кубку світу. Це мій улюблений турнір, який проходить по нокаут-системі. Я неодноразово дуже успішно там виступав.
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Річ у тому, що на майбутньому турнірі я не зможу представляти свою країну, не зможу грати під своїм прапором та в разі успішного виступу не почую гімн Росії. Я категорично проти цього, моя позиція не змінюється, я її багато разів висловлював", – сказав Карякін.
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