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Ядов - Мінспорту: У чому різниця між дзюдоїстами та збірної з футболу

Український дзюдоїст поскаржився на Міністерство спорту через бойкот ЧС-2023
Сьогодні 08:45 207 0
Ядов - Мінспорту: У чому різниця між дзюдоїстами та збірної з футболу
#Богдан Ядов

Джерело - Чемпіон.

Український дзюдоїст Богдан Ядов залишився незадоволений бойкотом Україною чемпіонату світу-2023.

Відповідний допис він написав у Інстаграмі.

"Без Чемпіонату світу... Зараз офіційно наша збірна пропускає чемпіонат світу, через те що Ijf допустила спортсмен країн терориста рф і рб. Зараз я не буду писати про рішення міжнародної федерації, але в мене є питання до нашого міністерства та пана міністра...

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Ми не їдемо на чемпіонат світу, але, пане міністр, в чому наша різниця зі збірної по футболу, я єдиний зі збірної, хто попадає в топ рейтингу, і не можу попасти з ними до фінальної частини, так чому вони продовжують виступати, а я не їду?

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Але якщо не будемо казати про мене у хлопців у ваговій категорії 60 кг взагалі немає їх, тобто вони ніяк не можуть з ними зустрітися… Так поясніть в чому різниця між нашої збірної і Еліною Світоліною та іншими тенісистами, в чому різниця між нами та збірної з футболу? Мабуть, я знаю, в чому різниця💰.

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Я люблю свою країну і я розумію, що це вірне рішення, але чому воно не стосується усіх зрозуміти не можу... Слава Україні і сили моїм товаришам по команді, ми всіх Переможемо", - написав Ядов.

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Допис, поширений 66 Kg🇺🇦 (@iadov66)

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