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Польща скасувала проведення Кубка світу з через повернення росіян

Сьогодні 16:21 109 0
Польща скасувала проведення Кубка світу з через повернення росіян

Польща скасувала проведення етапу Кубка світу з фехтування серед жінок у Познані через повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє PZS.

"Польська федерація повідомляє, що у зв’язку зі зміною керівництвом Міжнародної федерації фехтування правил відбору на Кубок світу з рапіри серед жінок у Познані щодо спортсменів та допоміжного персоналу, які мають російські та білоруські паспорти, керівництво PZS змушене скасувати це змагання".

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"Польська асоціація фехтування підтримує Федерацію фехтування України у її прагненні усунути зі змагань та світового фехтувального середовища людей, які підтримують жорстоку війну в Україні та схвалюють режим Володимира Путіна, тому, як організатор Кубка світу в Познані, вона не могла змиритися з такою ситуацією", - сказано в повідомленні.

Етап Кубка світу у Познані мав проходити з 21 до 23 квітня.

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