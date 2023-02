Амосов - Сторлі - онлайн-трансляція бою за звання чемпіона світу Bellator

На нас очікує останній поєдинок напередодні головної події. Карвальо Педро проведе бій з Кеннеді Джеремі.

Логан нокаутував Куїллі!

Залишилося два бої до головної події вечору. Наразі Пітер Куїллі та Брюс Логан розпочали свій поєдинок.

Шинейд Кавана одноголосним рішенням суддів здобуває перемогу після річної

👊 More success in the striking department for @sineadkavanagh0!



📺 #Bellator291 LIVE | @SHOsports | @BBCiPlayer | @VMSportIE pic.twitter.com/A7LzlE8hf1