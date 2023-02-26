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Амосов - Сторлі - онлайн-трансляція бою за звання чемпіона світу Bellator

Сьогодні 00:34 1352 0
Амосов - Сторлі - онлайн-трансляція бою за звання чемпіона світу Bellator
#Ярослав Амосов, #Bellator 291, #Логан Сторлі

Джерело - Чемпіон.

На нас очікує останній поєдинок напередодні головної події. Карвальо Педро проведе бій з Кеннеді Джеремі.

Логан нокаутував Куїллі!

Залишилося два бої до головної події вечору. Наразі Пітер Куїллі та Брюс Логан розпочали свій поєдинок.

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Кіаран Кларк перемагає одноголосним рішенням суддів!

Чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) привітав Дмитра Гриценка (8-0) з успішним дебютом на Bellator 291.

Незабаро розпочнетсья мейн-івент. Ірландець Кіран Кларк зустрінеться з греком Леонардо Сінісом.

Українець Дмитрій Гриценко (8-0) здолав італійського бійця Даніеле Скатіцці (12-7) в андеркарді.

Чинний чемпіон світу в напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) захищатиме титул проти американця Логана Сторлі (14-1) в межах головного бою основного карду Bellator 291.

Поєдинок відбудеться у суботу, 25 лютого, в Дубліні (Ірландія). Орієнтовний початок - о 23:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.

Пряма відеотрансляція - безплатно на медіасервісі MEGOGO на каналі "MEGOGO Гонг" та в розділі "Спорт". Також медіасервіс покаже усі бої основного карду.

Нагадаємо, 21 грудня 2022 року Амосов відібрав чемпіонський пояс у Дугласа Ліми. Перший захист титулу було заплановано на травень 2022-го в бою протистоянні з Майклом Пейджем, проте представник України відмовився від поєдинку через те, що захищав своє рідне місто Ірпінь в лавах місцевої територіальної оборони й допомагав деокуповувати Київську область від російських військових.

У грудні 2020 року Амосов уже перемагав Сторлі роздільним рішенням суддів.

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