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Прямі трансляції

Volia додасть канал Setanta Sport+ до своїх пакетів

Сьогодні 14:14 153 0
Volia додасть канал Setanta Sport+ до своїх пакетів

Джерело - Чемпіон.

Один із лідерів ринку кабельного та онлайн телебачення України - компанія Volia, ще більше розширяє перелік доступного спортивного контенту.

На цей раз абоненти Volia отримають доступ до одного із найпопулярніших спортивних каналів країни - Setanta Sport+.

Канали Setanta Sport та Setanta Sport+ - це більше 5000 прямих спортивних трансляцій на рік з усього світу! Гучні футбольні чемпіонати - Англійська Прем’єр Ліга та Німецька Бундесліга. Трансляції видовищних перегонів Формула-1, та захоплюючих боксерських поєдинків, а також великий теніс, баскетбол і багато іншого.

"Спортивний контент дуже важливий для нас і для наших абонентів. Ми пишаємось тим, що кожен наш абонент може знайти спортивну трансляцію на свій смак. Ми давно вже співпрацюємо із каналом Setanta Sport, а тепер розширюємо цю співпрацю на їх другий канал".

"Загалом ми маємо чи не найбільший вибір спортивних каналів в Україні, таких як: "XSPORT", XSPORT+, FIGHTBOX HD, FAST&FUN BOX HD, EX Extreme Sports Channel, Setanta Sports, Трофей HD, Рибалка-ТВ, Перший Автомобільний, а токож трансляції Ліги чемпіонів на каналах Мегого, але ми прагнемо ще більшого. Саме тому ми прийняли таке рішення і уклали угоду із каналом Setanta Sport+. Все краще для наших абонентів" - прокоментували подію у компанії Volia.

Більше того, канал Setanta Sport+, залежно від пакету буде доступний у HD, отже  ви зможете насолоджуватись топовим спортивними подіями у максимально чіткій та високій якості.  Канал буде доступний, як у кабельній мережі оператора, так і на онлайн платформі Volia TV.

Нагадаємо, що нещодавно Volia додала до своєї мережі популярний канал HISTORY, музичні канали UA Music, 4ever music, Black та топовий дитячий канал Nick Toons.

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