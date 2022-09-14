ФВУ звернулася до Міністерства молоді та спорту

Джерело - Чемпіон.

Федерація велоспорту України звернулася до Міністерства молоді та спорту з приводу участі збірної на чемпіонаті світу-2022 з велоспорту.

Про це йдеться в пресслужбі ФВУ.

"Особлива подяка" профільному Міністерству молоді та спорту України за саботаж участі національної збірної з велосипедного спорту на чемпіонаті світу-2022 в Австралії. Через особисте небажання відряджати деяких членів команди навіть за позабюджетні кошти, на жаль, команда на найважливішому старті сезону буде представлена без механіка".

Актуально: Башенко знову очолив Федерацію велоспорту України