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Федерація велоспорту звинуватила Мінспорту через за саботаж участі збірної на ЧС-2022

Сьогодні 14:28 164 0
ФВУ звернулася до Міністерства молоді та спорту
Федерація велоспорту звинуватила Мінспорту через за саботаж участі збірної на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Федерація велоспорту України звернулася до Міністерства молоді та спорту з приводу участі збірної на чемпіонаті світу-2022 з велоспорту.

Про це йдеться в пресслужбі ФВУ.

"Особлива подяка" профільному Міністерству молоді та спорту України за саботаж участі національної збірної з велосипедного спорту на чемпіонаті світу-2022 в Австралії. Через особисте небажання відряджати деяких членів команди навіть за позабюджетні кошти, на жаль, команда на найважливішому старті сезону буде представлена без механіка".

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"Щобільше, через його відсутність команда буде недокомплектована необхідним обладнанням та велосипедами, що вплине на результат спортсменів в індивідуальних видах програми", - йдеться у заяві.

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