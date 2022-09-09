Збірна України з пляжного футболу вийшла у малий півфінал Євроліги-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з пляжного футболу у відборі до Суперфіналу Євроліги-2022, що відбувається в італійському Кальярі, здолала Німеччину.
Матч завершився з рахунком 3:2 на користь українців.
Таким чином, підопічні Миколи Костенка набрали шість очок і посіли третє місце у групі В. Це дало їм змогу вийти до так званого малого півфіналу й поборотися за 5-8 місця та перепустку на Європейські ігри 2023 року.
Євроліга-2022 з пляжного футболу
Чоловіки. Дивізіон А
Група В. 4 тур
09 вересня
Україна — Німеччина 3:2
Голи: Зборовський (11), Медвідь (14), Войтенко (34) — А. Борсук (19, автогол), Новак (36).
Україна: Неруш, Коваленко, І. Борсук, А. Борсук, Щитник, Корнійчук, Щериця, Медвідь, Войток, Войтенко, Заворотний, Колесніков.