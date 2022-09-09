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Збірна України з пляжного футболу вийшла у малий півфінал Євроліги-2022

Сьогодні 16:37 165 0
Українці поборяться за перепустку на Європейські ігри 2023 року.
Збірна України з пляжного футболу вийшла у малий півфінал Євроліги-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з пляжного футболу у відборі до Суперфіналу Євроліги-2022, що відбувається в італійському Кальярі, здолала Німеччину.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь українців.

Таким чином, підопічні Миколи Костенка набрали шість очок і посіли третє місце у групі В. Це дало їм змогу вийти до так званого малого півфіналу й поборотися за 5-8 місця та перепустку на Європейські ігри 2023 року.

Євроліга-2022 з пляжного футболу
Чоловіки. Дивізіон А
Група В. 4 тур
09 вересня

Україна — Німеччина 3:2

Голи: Зборовський (11), Медвідь (14), Войтенко (34) — А. Борсук (19, автогол), Новак (36).

Україна: Неруш, Коваленко, І. Борсук, А. Борсук, Щитник, Корнійчук, Щериця, Медвідь, Войток, Войтенко, Заворотний, Колесніков.

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