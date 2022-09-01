Збірна України у плей-оф чемпіонату світ зіграє з Нідерландами

Українці вийшли до 1/8 ЧС

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України зіграє з Нідерландами у 1/8 фіналу чемпіонату світу з волейболу

Поєдинок відбудеться 3 вересня в Любляні.

Напередодні українці обіграли суперників з Пуерто-Ріко і кваліфікувалися до плей-оф.

Пари плей-оф чемпіонату світу з волейболу:

Україна - Нідерланди (3 вересня, Любляна)

Словенія - Німеччина (3 вересня, Любляна)

Польща – Туніс (4 вересня, Глівіце)

США - Туреччина (4 вересня, Глівіце)

Італія – Куба (5 вересня, Любляна)

Франція - Японія (5 вересня, Любляна)

Сербія - Аргентина (6 вересня, Глівіце)

Бразилія - ​​Іран (6 вересня, Глівіце)