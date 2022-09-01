Збірна України у плей-оф чемпіонату світ зіграє з Нідерландами

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України зіграє з Нідерландами у 1/8 фіналу чемпіонату світу з волейболу
Поєдинок відбудеться 3 вересня в Любляні.
Напередодні українці обіграли суперників з Пуерто-Ріко і кваліфікувалися до плей-оф.
Пари плей-оф чемпіонату світу з волейболу:
Україна - Нідерланди (3 вересня, Любляна)
Словенія - Німеччина (3 вересня, Любляна)
Польща – Туніс (4 вересня, Глівіце)
США - Туреччина (4 вересня, Глівіце)
Італія – Куба (5 вересня, Любляна)
Франція - Японія (5 вересня, Любляна)
Сербія - Аргентина (6 вересня, Глівіце)
Бразилія - Іран (6 вересня, Глівіце)