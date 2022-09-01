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Збірна України у плей-оф чемпіонату світ зіграє з Нідерландами

Сьогодні 08:32 432 0
Українці вийшли до 1/8 ЧС
Збірна України у плей-оф чемпіонату світ зіграє з Нідерландами
#Збірна України з волейболу, #Чемпіонат світу з волейболу-2022

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України зіграє з Нідерландами у 1/8 фіналу чемпіонату світу з волейболу 

Поєдинок відбудеться 3 вересня в Любляні.

Напередодні українці обіграли суперників з Пуерто-Ріко і кваліфікувалися до плей-оф.

Пари плей-оф чемпіонату світу з волейболу:

Україна - Нідерланди (3 вересня, Любляна)
Словенія - Німеччина (3 вересня, Любляна)
Польща – Туніс (4 вересня, Глівіце)
США - Туреччина (4 вересня, Глівіце)
Італія – Куба (5 вересня, Любляна)
Франція - Японія (5 вересня, Любляна)
Сербія - Аргентина (6 вересня, Глівіце)
Бразилія - ​​Іран (6 вересня, Глівіце)
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