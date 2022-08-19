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Магучіх, Левченко та Геращенко вийшли у фінал чемпіонату Європи

Сьогодні 12:48 366 0
Усі три українки взяли планку 1,87 метра
Магучіх, Левченко та Геращенко вийшли у фінал чемпіонату Європи
#Ірина Геращенко, #Юлія Левченко, #Ярослава Магучіх, #Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022

Джерело - Чемпіон.

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко вийшли у фінал чемпіонату Європи у стрибках у висоту.

Усі три українки взяли планку 1,87 метра. До фіналу кваліфікувалися 13 спортсменок, які виконали норматив 1,87 метра.

  Актуально: Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати

Фінал змагань відбудеться 21 серпня, початок - о 20:05 за київським часом.

Нагадаємо, з 15 по 21 серпня в Мюнхені відбувається 25-й чемпіонат Європи з легкої атлетики - 2022 European Athletics Championships.

Чемпіонат відбувається в межах європейської першості з літніх видів спорту - мультиспортивного турніру, який об’єднує існуючі Чемпіонати Європи з деяких видів спорту континенту (11 - 21 серпня).

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