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Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 19 серпня

Сьогодні 09:53 238 0
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 19 серпня
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

У дев'ятий змагальний день на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту буде розіграно 20 комплеків медалей у трьох видах спорту - веслуванні на байдарках і канок, легкій атлетиці та у маунтинбайку. Загалом 19 серпня пройдуть змагання у п'яти видах спорту.

Українські спортсмени змагатимуться в дев'яти фіналах.

Також у дев'ятий змагальний день відбудуться партії 1/8 фіналу в настільному тенісі, кваліфікації у веслуванні та легкій атлетиці. Свій виступ розпочнуть легкоатлетки Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко у кваліфікації жіночих стрибків у висоту.

Розклад українських спортсменів 19 серпня

  • 10:05. Веслування на байдарках і каное, байдарка-четвірка, 500 метрів. Олег Кухарик, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко, Іван Семикін. Кваліфікація
  • 10:15. Веслування на байдарках і каное, байдарка-четвірка, 500 метрів. Анастасія Горлова, Людмила Кукліновська, Діана Танько, Наталія Докієнко. Кваліфікація
  • 10:37. Веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 1000 м, жінки. Діана Рибак. Півфінал
  • 10:44. Веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 1000 м, чоловіки. Павло Алтухов. Півфінал
  • 10:58. Веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 1000 м, чоловіки. Олександр Сиромятніков. Півфінал
  • 11:00. Легка атлетика, естафета 4х100 м, чоловіки. Ерік Костриця, Станіслав Коваленко, Василь Макух, Кирило Приходько, Сергій Смелик, Олександр Сосновенко, Андрій Васильєв. Кваліфікація
  • 11:00. Легка атлетика, метання списа, чоловіки. Артур Фельфнер. Кваліфікація
  • 11:05. Легка атлетика, стрибки у висоту, жінки. Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко. Кваліфікація
  • 11:20. Веслування на байдарках і каное, каное-одиночка 200 м, жінки. Людмила Лузан. Кваліфікація
  • 11:30. Веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м, чоловіки. Олег Боровик. Кваліфікація
  • 11:35. Веслування на байдарках і каное, Інна Клинова (, кваліфікація)
  • 11:50. Веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м. Валерій Гарап. Кваліфікація
  • 11:50. Легка атлетика, біг на 800 м, жінки. Наталія Кроль. Півфінал
  • 12:21. Легка атлетика, естафета 4х400 м, чоловіки. Микита Барабанов, Данило Даниленко, Олександр Погорілко, Олексій Поздняков, Дмитро Романюк. Кваліфікація
  • 12:30. Веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 500 м, чоловіки. Павло Алтухов. Півфінал
  • 12:35. Веслування на байдарках і каное, байдарка-двійка, 500 м. Анастасія Горлова, Людмила Кукліновська. Півфінал
  • 12:40. Настільний теніс, жінки. Ярослав Жмуденко. 1/16 фіналу
  • 13:25. Веслування на байдарках і каное, байдарка-двійка, 200 м. Валерій Гарап, Віталій Браташ. Кваліфікація
  • 15:31. Веслування на байдарках і каное, байдарка-двійка, 1000 м. Діана Танько, Наталія Докієнко. Фінал
  • 15:47. Веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 1000 м. Дмитро Янчук, Тарас Міщук. Фінал
  • 16:02. Веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 500 метрів, Людмила Лузан. Фінал
  • 16:55-17:45. Настільний теніс, чоловіки. 1/8 фіналу
  • 17:06. Паравеслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м. Наталя Лагутенко. Фінал
  • 17:11. Паравеслування на байдарках і каное, каное-одиночка, клас VL3, 200 м. Владислав Єпіфанов. Фінал
  • 17:21. Паравеслування на байдарках і каное, каное-одиночка, клас VL2, 200 м. Андрій Кривчун. Фінал
  • 18:00. Велоспорт, маунтинбайк, кроскантрі, чоловіки. Олександр Коняєв, Дмитро Тітаренко. Фінал
  • 18:30. Веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 500 м,жінки. Олена Скворцова. Півфінал
  • 18:40. Веслування на байдарках і каное, байдарка-двійка, 500 м, чоловіки. Олег Кухарик, Ігор Трунов. Півфінал
  • 18:50. Веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 метрів, чоловіки. Віталій Вергелес, Андрій Рибачок. Півфінал
  • 19:20-20:10. Настільний теніс, жінки. 1/4 фіналу
  • 21:55. Легка атлетика, пртрійний стрибок, жінки. Марина Бех-Романчук. Фінал
  • 22:45. Легка атлетика, біг 400 м/б,жінки. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук. Фінал

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати

Після семи змагальних днів чемпіонату Європи збірна України з 8 нагородами (2-2-4) посідає 16 місце в медальному заліку.

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Багатопрофільний (мультиспортивний) спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту. Простіше - чемпіонати Європи з різних видів спорту, які відбучаються в одному місці.

До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).

Види спорту

  1. Легка атлетика
  2. Пляжний волейбол
  3. Спринт з веслування на байдарках і каное
  4. Спортивна гімнастика
  5. Академічне веслування
  6. Скелелазіння
  7. Настільний теніс
  8. Триатлон
  9. Велоспорт:
    • BMX Фристайл
    • Маунтинбайк
    • Шоссе
    • Трек

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