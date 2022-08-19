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Ніцца поступилася Маккабі, Андерлехт здолав Базель. Результати плей-оф кваліфікації Ліги конференції

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Результати плей-оф кваліфікації Ліги конференції
Ніцца поступилася Маккабі, Андерлехт здолав Базель. Результати плей-оф кваліфікації Ліги конференції
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій 2022/2023.

Ліга конференції
Кваліфікація, Плей-оф
18 серпня

Ракув - Славія Прага 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Лоепс, 1:1 - 60 Голеш, 2:1 - 61 Тудор

Маккабі Тель-Авів - Ніцца 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 74 Періца

Молде - Вольфсберг 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Барібо

РФС - Лінфілд 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Фаллон, 0:2 - 71 Купер, 1:2 - 89 Фрізенбіхлер, 2:2 - 90+6 Ліпущек

Словацко - АІК 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Петржела, 2:0 - 77 Синявський, 3:0 - 81 Рейнберк

ЦСКА Софія - Базель 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 автогол Лопес

Янг Бойз - Андерлехт 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 57 Делькура

Університатя - Хапоель Беер-Шева 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 70 Хатуель, 1:1 - 74 Іван (пен)

Башакшехір - Антверпен 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Шуяр, 1:1 - 88 Алмейда

Вадуц - Рапід 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Ульріх, 1:1 - 53 Дрейф

Зрінські - Слован 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 89 Більбія

Марибор - ЧФР Клуж 0:0

Кельн - МОЛ Фехервар 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 14 Діц, 1:1 - 32 Зівівадзе, 1:2 - 40 Дардай

Лех - Дюделанж 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Вельде, 2:0 - 66 Ісхак

Стяуа - Вікінг 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 3 Коман, 1:1 - 5 Кабран, 1:2 - 35 Бйорсхол

Вест Гем - Віборг 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Скамакка, 2:0 - 64 Боуен, 2:1 - 69 Бонде, 3:1 - 78 Антоніо

Вільярреал Хайдук 4:2 (4:1)

Голи: 0:1 - 2 Біук, 1:1 - 14 Моралес, 2:1 - 19 автогол Лівая, 3:1 - 36 Моралес, 4:1 - 45+1 Морено, 4:2 - 85 Фоссаті (пен)

АЗ Алкмар - Жил Вісенте 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Де Віт, 2:0 - 78 Лахдо, 3:0 - 85 Павлідіс, 4:0 - 89 Де Віт

Партизан - Хамрун 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 15 Гомес, 2:0 - 25 Урошевич, 3:0 - 33 Діабате, 3:1 - 52 Гіллом'є, 4:1 - 77 Андраде

Фіорентина - Твенте 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Гонсалес, 2:0 - 31 Артур, 2:1 - 65 Черни

Шкупі - Баллкані 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 19 Адетунджі, 1:1 - 23 Ррахмані, 1:2 - 67 Коренціа

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