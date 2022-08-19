Джерело - Чемпіон.
Відбулися перші матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій 2022/2023.
Ракув - Славія Прага 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Лоепс, 1:1 - 60 Голеш, 2:1 - 61 Тудор
Маккабі Тель-Авів - Ніцца 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 74 Періца
Молде - Вольфсберг 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Барібо
РФС - Лінфілд 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Фаллон, 0:2 - 71 Купер, 1:2 - 89 Фрізенбіхлер, 2:2 - 90+6 Ліпущек
Словацко - АІК 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Петржела, 2:0 - 77 Синявський, 3:0 - 81 Рейнберк
ЦСКА Софія - Базель 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 70 автогол Лопес
Янг Бойз - Андерлехт 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 57 Делькура
Університатя - Хапоель Беер-Шева 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 70 Хатуель, 1:1 - 74 Іван (пен)
Башакшехір - Антверпен 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 Шуяр, 1:1 - 88 Алмейда
Вадуц - Рапід 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Ульріх, 1:1 - 53 Дрейф
Зрінські - Слован 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 89 Більбія
Марибор - ЧФР Клуж 0:0
Кельн - МОЛ Фехервар 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 14 Діц, 1:1 - 32 Зівівадзе, 1:2 - 40 Дардай
Лех - Дюделанж 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 6 Вельде, 2:0 - 66 Ісхак
Стяуа - Вікінг 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 3 Коман, 1:1 - 5 Кабран, 1:2 - 35 Бйорсхол
Вест Гем - Віборг 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Скамакка, 2:0 - 64 Боуен, 2:1 - 69 Бонде, 3:1 - 78 Антоніо
Вільярреал Хайдук 4:2 (4:1)
Голи: 0:1 - 2 Біук, 1:1 - 14 Моралес, 2:1 - 19 автогол Лівая, 3:1 - 36 Моралес, 4:1 - 45+1 Морено, 4:2 - 85 Фоссаті (пен)
АЗ Алкмар - Жил Вісенте 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Де Віт, 2:0 - 78 Лахдо, 3:0 - 85 Павлідіс, 4:0 - 89 Де Віт
Партизан - Хамрун 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 15 Гомес, 2:0 - 25 Урошевич, 3:0 - 33 Діабате, 3:1 - 52 Гіллом'є, 4:1 - 77 Андраде
Фіорентина - Твенте 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 2 Гонсалес, 2:0 - 31 Артур, 2:1 - 65 Черни
Шкупі - Баллкані 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 19 Адетунджі, 1:1 - 23 Ррахмані, 1:2 - 67 Коренціа