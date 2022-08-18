Результати плей-оф кваліфікації Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій 2022/2023.

Ліга конференції

Кваліфікація, Плей-оф

18 серпня

Ракув - Славія Прага 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Лоепс, 1:1 - 60 Голеш, 2:1 - 61 Тудор

Маккабі Тель-Авів - Ніцца 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 74 Періца

Молде - Вольфсберг 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Барібо

РФС - Лінфілд 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Фаллон, 0:2 - 71 Купер, 1:2 - 89 Фрізенбіхлер, 2:2 - 90+6 Ліпущек

Словацко - АІК 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Петржела, 2:0 - 77 Синявський, 3:0 - 81 Рейнберк

ЦСКА Софія - Базель 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 автогол Лопес

Янг Бойз - Андерлехт 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 57 Делькура

Університатя - Хапоель Беер-Шева 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 70 Хатуель, 1:1 - 74 Іван (пен)

Сьогодні, 18 серпня, відбуваються інші матчі відбору до ЛК:

20:45 Башакшехір - Антверпен

21:00 Вадуц - Рапід

21:00 Зрінські - Слован

21:00 Марибор - ЧФР Клуж

21:00 Кельн - МОЛ Фехервар

21:30 Лех - Дюделанж

21:30 Стяуа - Вікінг

21:30 Вест Гем - Віборг

21:30 Вільярреал Хайдук

22:00 АЗ Алкмар - Жил Вісенте

22:00 Партизан - Хамрун

22:00 Фіорентина - Твенте

22:00 Шкупі - Баллкані