Головне
Динамо поступилось Бенфіці у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:50 1678
Кохан посів 5 місце на чемпіонаті Європи в метанні молота
Сьогодні 23:19 56
Ференцварош розгромив Шемрок Роверс, Мальме переграв Сівасспор. Результати матчів Ліги Європи
Сьогодні 23:12 304
Дніпро-1 поступився АЕКу в першому матчі кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 22:57 387
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція зважування - LIVE
Сьогодні 22:33 113
Дніпро-1 - АЕК Ларнака - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи
Сьогодні 21:00 1019
FAVBET Tech – новий гравець IТ Ukraine Association
Сьогодні 17:34 605
Визначилися правила проведення футбольних змагань у воєнний час
Сьогодні 16:48 534
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН
Сьогодні 15:34 3735
Польський журналіст виставив на аукціон унікальну книгу, гроші підуть на допомогу Україні
Сьогодні 14:26 332
Прямі трансляції

Ніцца поступилася Маккабі, Андерлехт здолав Базель. Результати плей-оф кваліфікації Ліги конференції

Сьогодні 22:35 169 0
Результати плей-оф кваліфікації Ліги конференції
Ніцца поступилася Маккабі, Андерлехт здолав Базель. Результати плей-оф кваліфікації Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій 2022/2023.

Ліга конференції
Кваліфікація, Плей-оф
18 серпня

Ракув - Славія Прага 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Лоепс, 1:1 - 60 Голеш, 2:1 - 61 Тудор

Маккабі Тель-Авів - Ніцца 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 74 Періца

Молде - Вольфсберг 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Барібо

РФС - Лінфілд 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Фаллон, 0:2 - 71 Купер, 1:2 - 89 Фрізенбіхлер, 2:2 - 90+6 Ліпущек

Словацко - АІК 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Петржела, 2:0 - 77 Синявський, 3:0 - 81 Рейнберк

ЦСКА Софія - Базель 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 автогол Лопес

Янг Бойз - Андерлехт 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 57 Делькура

Університатя - Хапоель Беер-Шева 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 70 Хатуель, 1:1 - 74 Іван (пен)

Сьогодні, 18 серпня, відбуваються інші матчі відбору до ЛК:

20:45 Башакшехір - Антверпен

21:00 Вадуц - Рапід

21:00 Зрінські - Слован

21:00 Марибор - ЧФР Клуж

21:00 Кельн - МОЛ Фехервар

21:30 Лех - Дюделанж

21:30 Стяуа - Вікінг

21:30 Вест Гем - Віборг

21:30 Вільярреал Хайдук

22:00 АЗ Алкмар - Жил Вісенте

22:00 Партизан - Хамрун

22:00 Фіорентина - Твенте

22:00 Шкупі - Баллкані

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Бенфіка: відео голів і огляд матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Бенфіка: відео голів і огляд матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 14049
Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція 5072
Жахлива обрізка Циганкова призвела до другого голу Бенфіки у ворота Динамо - ВІДЕО Жахлива обрізка Циганкова призвела до другого голу Бенфіки у ворота Динамо - ВІДЕО 4770
Редкач знову жорстко висміяв Усика після ракетного удару росії по Харкову Редкач знову жорстко висміяв Усика після ракетного удару росії по Харкову 3911
Динамо - Бенфіка 0:2. Як це було Динамо - Бенфіка 0:2. Як це було 37709
Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком 12806 2
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 17831
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 13785
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5081
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 40958
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 91034 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 49701 1