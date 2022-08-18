Джерело - Чемпіон.
Відбулися перші матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій 2022/2023.
Ракув - Славія Прага 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Лоепс, 1:1 - 60 Голеш, 2:1 - 61 Тудор
Маккабі Тель-Авів - Ніцца 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 74 Періца
Молде - Вольфсберг 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Барібо
РФС - Лінфілд 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Фаллон, 0:2 - 71 Купер, 1:2 - 89 Фрізенбіхлер, 2:2 - 90+6 Ліпущек
Словацко - АІК 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Петржела, 2:0 - 77 Синявський, 3:0 - 81 Рейнберк
ЦСКА Софія - Базель 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 70 автогол Лопес
Янг Бойз - Андерлехт 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 57 Делькура
Університатя - Хапоель Беер-Шева 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 70 Хатуель, 1:1 - 74 Іван (пен)
Сьогодні, 18 серпня, відбуваються інші матчі відбору до ЛК:
20:45 Башакшехір - Антверпен
21:00 Вадуц - Рапід
21:00 Зрінські - Слован
21:00 Марибор - ЧФР Клуж
21:00 Кельн - МОЛ Фехервар
21:30 Лех - Дюделанж
21:30 Стяуа - Вікінг
21:30 Вест Гем - Віборг
21:30 Вільярреал Хайдук
22:00 АЗ Алкмар - Жил Вісенте
22:00 Партизан - Хамрун
22:00 Фіорентина - Твенте
22:00 Шкупі - Баллкані