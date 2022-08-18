Кухарик та Трунов вийшли до півфіналу чемпіонату Європи у каяку-двійці

Українці показали другий результат у кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Екіпаж каяку-двійки Олег Кухарик та Ігор Трунов вийшли до півфіналу чемпіонату Європи.

Українська пара показала результат 1:33,074, який приніс їм друге місце та кваліфікацю до 1/2 турніру.

Кухарику та Трунову не вистачило усього 0,049 секунд до першого місця, яке посіли представники Словаччини.

Півфінал змагань відбудеться завтра, 19 серпня о 18:40 за київським часом. Перший фінал розпочнеться 21 серпня о 13:52, другий фінал - 14:43.

Раніше параканоїст Єпіфанов вийшов у фінал чемпіонату Європи у каное-одиночці.