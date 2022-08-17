Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 17 серпня

Джерело - Чемпіон.
У сьомий змагальний день чемпіонату Європи з літніх видів спорту буде розіграно 9 комплектів медалей у 3 видах спорту - велоспорті (шосе), скелелазінні та легкій атлетиці. Загалом 17 серпня пройдуть змагання в 5 видах спорту. Крім медальних видів, продовжаться змаганння з пляжного волейболу та настільного тенісу.
Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати
Українські спортсмени виступлять у двох фіналах - скелелазка Євгенія Казбекова побореться за медалі у багатоборстві, а легкоатлетка Ірина Климець вийде на старт у секторі для метання молота.
Також представники України продовжать змагатиися в кваліфікаційних раундах. Марина Бех-Романчук побореться за вихід у фінал у потрійному стрибку. Українські пари у пляжному волейболі та настільному тенісі зіграють матчі плей-оф.
- 10:30. Настільний теніс, пари, жінки. Соломія Братейко/Івана Малобабіч. 1/8 фіналу.
- 10:35. Легка атлетика, метання молота, чоловіки. Михайло Гаврилюк. Кваліфікація, група А
- 11:30. Легка атлетика, семиборство, жінки. Юлія Лобан. Біг 100 м/б
- 11:50. Легка атлетика, метання молота, чоловіки. Михайло Кохан. Кваліфікація, група В
- 12:15-14:45. Настільний теніс, жінки, 1/32 фіналу
- 12:30. Пляжний волейбол. Валентина Давидова/Діана Муленко. Стиковий матч
- 12:35. Легка атлетика, семиборство. Юлія Лобан. Стрибки у висоту
- 13:20. Легка атлетика, метання диска, чоловіки. Микита Нестеренко. Кваліфікація
- 13:35. Легка атлетика, потрійний стрибок, жінки. Марина Бех-Романчук
- 16:00. Пляжний волейбол, жінки. Євгенія Баєва/Тетяна Лазаренко. Стиковий матч
- 16:00. Скелелазіння, багатоборство, жінки. Євгенія Казбекова
- 17:00. Пляжний волейбол, жінки. Інна Махно/Ірина Махно. Стиковий матч
- 18:00. Скелелазіння, багатоборство, трудінсть, жінки. Євгенія Казбекова. Фінал
- 19:30-22:00. Настільний теніс, чоловіки. 1/32 фіналу
- 20:49. Легка атлетика, семиборство. Юлія Лобан. Штовхання ядра
- 22:00. Легка атлетика, метання молота, жінки. Ірина Климець. Фінал
- 22:10. Легка атлетика, семиборство. Юлія Лобан. Біг 200 м
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Після шести змагальних днів чемпіонату Європи збірна України з 7 нагородами (2-2-3) посідає 11 місце в медальному заліку.
Чемпіонат Європи з літніх видів спорту
Багатопрофільний (мультиспортивний) спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту. Простіше - чемпіонати Європи з різних видів спорту, які відбучаються в одному місці.
До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).
Види спорту
- Легка атлетика
- Пляжний волейбол
- Спринт з веслування на байдарках і каное
- Спортивна гімнастика
- Академічне веслування
- Скелелазіння
- Настільний теніс
- Триатлон
- Велоспорт:
- BMX Фристайл
- Маунтинбайк
- Шоссе
- Трек