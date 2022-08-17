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Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 17 серпня

Сьогодні 07:54 157 0
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 17 серпня
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

У сьомий змагальний день чемпіонату Європи з літніх видів спорту буде розіграно 9 комплектів медалей у 3 видах спорту - велоспорті (шосе), скелелазінні та легкій атлетиці. Загалом 17 серпня пройдуть змагання в 5 видах спорту. Крім медальних видів, продовжаться змаганння з пляжного волейболу та настільного тенісу.

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати

Українські спортсмени виступлять у двох фіналах - скелелазка Євгенія Казбекова побореться за медалі у багатоборстві, а легкоатлетка Ірина Климець вийде на старт у секторі для метання молота.

Також представники України продовжать змагатиися в кваліфікаційних раундах. Марина Бех-Романчук побореться за вихід у фінал у потрійному стрибку. Українські пари у пляжному волейболі та настільному тенісі зіграють матчі плей-оф.

  • 10:30. Настільний теніс, пари, жінки. Соломія Братейко/Івана Малобабіч. 1/8 фіналу. 
  • 10:35. Легка атлетика, метання молота, чоловіки. Михайло Гаврилюк. Кваліфікація, група А
  • 11:30. Легка атлетика, семиборство, жінки. Юлія Лобан. Біг 100 м/б
  • 11:50. Легка атлетика, метання молота, чоловіки. Михайло Кохан. Кваліфікація, група В
  • 12:15-14:45. Настільний теніс, жінки, 1/32 фіналу
  • 12:30. Пляжний волейбол. Валентина Давидова/Діана Муленко. Стиковий матч
  • 12:35. Легка атлетика, семиборство. Юлія Лобан. Стрибки у висоту
  • 13:20. Легка атлетика, метання диска, чоловіки. Микита Нестеренко. Кваліфікація
  • 13:35. Легка атлетика, потрійний стрибок, жінки. Марина Бех-Романчук
  • 16:00. Пляжний волейбол, жінки. Євгенія Баєва/Тетяна Лазаренко. Стиковий матч
  • 16:00. Скелелазіння, багатоборство, жінки. Євгенія Казбекова
  • 17:00. Пляжний волейбол, жінки. Інна Махно/Ірина Махно. Стиковий матч
  • 18:00. Скелелазіння, багатоборство, трудінсть, жінки. Євгенія Казбекова. Фінал
  • 19:30-22:00. Настільний теніс, чоловіки. 1/32 фіналу
  • 20:49. Легка атлетика, семиборство. Юлія Лобан. Штовхання ядра
  • 22:00. Легка атлетика, метання молота, жінки. Ірина Климець. Фінал
  • 22:10. Легка атлетика, семиборство. Юлія Лобан. Біг 200 м

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати

Після шести змагальних днів чемпіонату Європи збірна України з 7 нагородами (2-2-3) посідає 11 місце в медальному заліку.

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Багатопрофільний (мультиспортивний) спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту. Простіше - чемпіонати Європи з різних видів спорту, які відбучаються в одному місці.

До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).

Види спорту

  1. Легка атлетика
  2. Пляжний волейбол
  3. Спринт з веслування на байдарках і каное
  4. Спортивна гімнастика
  5. Академічне веслування
  6. Скелелазіння
  7. Настільний теніс
  8. Триатлон
  9. Велоспорт:
    • BMX Фристайл
    • Маунтинбайк
    • Шоссе
    • Трек
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