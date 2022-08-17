Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 17 серпня

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У сьомий змагальний день чемпіонату Європи з літніх видів спорту буде розіграно 9 комплектів медалей у 3 видах спорту - велоспорті (шосе), скелелазінні та легкій атлетиці. Загалом 17 серпня пройдуть змагання в 5 видах спорту. Крім медальних видів, продовжаться змаганння з пляжного волейболу та настільного тенісу.

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати

Українські спортсмени виступлять у двох фіналах - скелелазка Євгенія Казбекова побореться за медалі у багатоборстві, а легкоатлетка Ірина Климець вийде на старт у секторі для метання молота.

Також представники України продовжать змагатиися в кваліфікаційних раундах. Марина Бех-Романчук побореться за вихід у фінал у потрійному стрибку. Українські пари у пляжному волейболі та настільному тенісі зіграють матчі плей-оф.

10:30. Настільний теніс, пари, жінки. Соломія Братейко/Івана Малобабіч. 1/8 фіналу.

10:35. Легка атлетика, метання молота, чоловіки. Михайло Гаврилюк. Кваліфікація, група А

11:30. Легка атлетика, семиборство, жінки. Юлія Лобан. Біг 100 м/б

11:50. Легка атлетика, метання молота, чоловіки. Михайло Кохан. Кваліфікація, група В

12:15-14:45. Настільний теніс, жінки, 1/32 фіналу

12:30. Пляжний волейбол. Валентина Давидова/Діана Муленко. Стиковий матч

12:35. Легка атлетика, семиборство. Юлія Лобан. Стрибки у висоту

13:20. Легка атлетика, метання диска, чоловіки. Микита Нестеренко. Кваліфікація

13:35. Легка атлетика, потрійний стрибок, жінки. Марина Бех-Романчук

16:00. Пляжний волейбол, жінки. Євгенія Баєва/Тетяна Лазаренко. Стиковий матч

16:00. Скелелазіння, багатоборство, жінки. Євгенія Казбекова

17:00. Пляжний волейбол, жінки. Інна Махно/Ірина Махно. Стиковий матч

18:00. Скелелазіння, багатоборство, трудінсть, жінки. Євгенія Казбекова. Фінал

19:30-22:00. Настільний теніс, чоловіки. 1/32 фіналу

20:49. Легка атлетика, семиборство. Юлія Лобан. Штовхання ядра

22:00. Легка атлетика, метання молота, жінки. Ірина Климець. Фінал

22:10. Легка атлетика, семиборство. Юлія Лобан. Біг 200 м

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати

Після шести змагальних днів чемпіонату Європи збірна України з 7 нагородами (2-2-3) посідає 11 місце в медальному заліку.

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Багатопрофільний (мультиспортивний) спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту. Простіше - чемпіонати Європи з різних видів спорту, які відбучаються в одному місці.

До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).

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