Збірна України здобула срібло командної першості на Чемпіонаті Європи

Українська команда набрала 399,05 балів

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибуни у воду Ксенія Байло, Кирило Болюх, Вікторія Кесарь, Данило Коновалов здобули срібло Чемпіонату Європи в командній першості.

Золото завоювала італійська команда з показником 402,55. Українці набрали 399,05 балів. Бронза на рахунку британців 384,70.

Раніше Романчук виграв кваліфікацію на 1500 м вільним стилем.

Відмінні показники на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту демонструють українські синхроністки, які здобули 7 золотих медалей із 7 можливих - 3 у групових змаганнях, 2 у дуетах і 2 в індивідуальній програмі.

Головною героїнею чемпіонату стала Марта Фєдіна, у якої 5 медалей найвищого гатунку.