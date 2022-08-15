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Збірна України здобула срібло командної першості на Чемпіонаті Європи

Сьогодні 15:23 268 0
Українська команда набрала 399,05 балів
Збірна України здобула срібло командної першості на Чемпіонаті Європи
#Байло, #Кирило Болюх, #Вікторія Кесарь, #Данило Коновалов

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибуни у воду Ксенія Байло, Кирило Болюх, Вікторія Кесарь, Данило Коновалов здобули срібло Чемпіонату Європи в командній першості.

Золото завоювала італійська команда з показником 402,55. Українці набрали 399,05 балів. Бронза на рахунку британців 384,70.

Раніше Романчук виграв кваліфікацію на 1500 м вільним стилем.

Відмінні показники на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту демонструють українські синхроністки, які здобули 7 золотих медалей із 7 можливих - 3 у групових змаганнях, 2 у дуетах і 2 в індивідуальній програмі.

Головною героїнею чемпіонату стала Марта Фєдіна, у якої 5 медалей найвищого гатунку.

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