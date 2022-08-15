Джерело - Чемпіон.
У межах фіналу мультиспортивного Чемпіонату Європи-2022 завершився жіночий марафон.
Найкращу позицію серед українок посіла Тетяна Гамиера, яка показала найкращий результат сезону - 2:53,13 і 27-е місце.
Марина Немченко стала 51-ю, що стало також її найкращим показником в сезоні.
Вікторія Калюжна та Євгенія Прокоф'єва - не фінішували.
Перемогу здобула полька Александра Лісовська.
Нагадаємо, з 15 по 21 серпня в Мюнхені відбувається 25-й чемпіонат Європи з легкої атлетики - 2022 European Athletics Championships.
Чемпіонат відбувається в межах європейської першості з літніх видів спорту - мультиспортивного турніру, який об’єднує існуючі Чемпіонати Європи з деяких видів спорту континенту (11 - 21 серпня).