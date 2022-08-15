Головне
Setanta Sports - єдиний транслятор УПЛ сезону 2022/2023
Сьогодні 11:40 740
Збірна України здобула срібло командної першості на Чемпіонаті Європи
Сьогодні 15:23 14
Усик: Джошуа – сильний хлопець, але у мене є свої секрети
Сьогодні 13:52 234
Призначено арбітрів на матч Динамо - Бенфіка
Сьогодні 13:48 281
Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10
Сьогодні 11:33 234950
Українці у складі Team Spirit виграли мейджор з Dota 2
Сьогодні 09:46 228 2
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Сьогодні 09:43 2127
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 15 серпня
Сьогодні 01:03 474
Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати
Вчора 23:23 2244
Setanta готова піти на рішучий крок, щоб створити єдиний телепул
Вчора 19:54 1761
Прямі трансляції

Гамера з найкращим результатом сезону фінішувала в ТОП-30 марафону на Чемпіонаті Європи

Сьогодні 15:11 84 0
Марина Немченко стала 51-ю
Гамера з найкращим результатом сезону фінішувала в ТОП-30 марафону на Чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

У межах фіналу мультиспортивного Чемпіонату Європи-2022 завершився жіночий марафон.

Найкращу позицію серед українок посіла Тетяна Гамиера, яка показала найкращий результат сезону - 2:53,13 і 27-е місце.

Марина Немченко стала 51-ю, що стало також її найкращим показником в сезоні.

Вікторія Калюжна та Євгенія Прокоф'єва - не фінішували.

Перемогу здобула полька Александра Лісовська.

Нагадаємо, з 15 по 21 серпня в Мюнхені відбувається 25-й чемпіонат Європи з легкої атлетики - 2022 European Athletics Championships.

Чемпіонат відбувається в межах європейської першості з літніх видів спорту - мультиспортивного турніру, який об’єднує існуючі Чемпіонати Європи з деяких видів спорту континенту (11 - 21 серпня).

Коментарі ()
Популярне зараз
Каладзе - зрадник Грузії і України: грузинський Воїн жорстко пройшовся по легенді Динамо та Мілана Каладзе - зрадник Грузії і України: грузинський Воїн жорстко пройшовся по легенді Динамо та Мілана 12843
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція 5044
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу 6057
Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10 Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10 234950
Стала відомою зарплата Миколенка в Евертоні Стала відомою зарплата Миколенка в Евертоні 4502
Помер колишній тренер збірної України з гандболу Помер колишній тренер збірної України з гандболу 7246
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 82712
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 89215
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 44307
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 12735
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 44360
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11587