Марина Немченко стала 51-ю

Джерело - Чемпіон.

У межах фіналу мультиспортивного Чемпіонату Європи-2022 завершився жіночий марафон.

Найкращу позицію серед українок посіла Тетяна Гамиера, яка показала найкращий результат сезону - 2:53,13 і 27-е місце.

Марина Немченко стала 51-ю, що стало також її найкращим показником в сезоні.

Вікторія Калюжна та Євгенія Прокоф'єва - не фінішували.

Перемогу здобула полька Александра Лісовська.

Нагадаємо, з 15 по 21 серпня в Мюнхені відбувається 25-й чемпіонат Європи з легкої атлетики - 2022 European Athletics Championships.

Чемпіонат відбувається в межах європейської першості з літніх видів спорту - мультиспортивного турніру, який об’єднує існуючі Чемпіонати Європи з деяких видів спорту континенту (11 - 21 серпня).