Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 14 серпня

Джерело - Чемпіон.
У четвертий змагальний день 2-го чемпіонату Європи з літніх видів спорту буде розіграно 23 комплекти медалей у шести видах спорту (12 дисциплін). Найбільша кількість нагород буде розіграна в академічному веслуванні - 12.
Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати
Українські спортсмени виступлять у п'яти фіналах: по два - в академічному веслуванні та велоспорті та один - у триатлоні. Крім цього, боротиметься за другий поспіль фінал скелелазка Євгенія Казбекова.
Крім виступів у фіналах, у четвертий змагальний день українські спортсмени братимуть участь в основному раунді настільного тенісу (одиночні та міксттурніри). Велосипедистки Олена Старікова та Олександра Логвинюк розпочнуть виступи у спринті на треку.
Розклад українських спортсменів 14 серпня
- 10:00. Скелелазіння, боулдеринг, жінки. Півфінал. Євгенія Казбекова
- 10:30. Настільний теніс, мікст. Основний раунд. Антон Лімонов/Соломія Братейко
- 12:52. Параакадемічне веслування. Світлана Богуславська, Ярослав Коюда
- 13:20. Настільний теніс, жінки. Груповий етап. Соломія Братейко
- 13:26. Академічне веслування, легкі парні двійки. Фінал А. Станіслав Ковальов, Ігор Хмара
- 14:48. Велоспорт, трек, спринт, жінки. Кваліфікація. Олена Старікова, Олександра Логвинюк
- 16:55. Настільний теніс, чоловіки. Груповий етап. Євген Прищепа
- 16:55. Настільний теніс, чоловіки. Груповий етап. Андрій Гребенюк
- 17:00. Скелелазіння, боулдер, Фінал
- 18:40. Настільний теніс, чоловіки. Груповий етап. Ярослав Жмуденко
- 19:00. Триатлон, мікстестафета. Фінал. Марина Кирик, Віталій Воронцов
- 19:15. Настільний теніс, чоловіки. Груповий етап. Антон Лімонов
- 20:11. Велоспорт, трек, гонка на очки, жінки. Фінал. Ганна Соловей
- 21:06. Велоспорт, трек, гонка на вибування, чоловіки. Фінал. Максим Васильєв
Чемпіонат Європи з літніх видів спорту
Багатопрофільний (мультиспортивний) спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту. Простіше - чемпіонати Європи з різних видів спорту, які відбучаються в одному місці.
До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).
Види спорту
- Легка атлетика
- Пляжний волейбол
- Спринт з веслування на байдарках і каное
- Спортивна гімнастика
- Академічне веслування
- Скелелазіння
- Настільний теніс
- Триатлон
- Велоспорт:
- BMX Фристайл
- Маунтинбайк
- Шоссе
- Трек