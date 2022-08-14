Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 14 серпня

Джерело - Чемпіон.

У четвертий змагальний день 2-го чемпіонату Європи з літніх видів спорту буде розіграно 23 комплекти медалей у шести видах спорту (12 дисциплін). Найбільша кількість нагород буде розіграна в академічному веслуванні - 12.

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати

Українські спортсмени виступлять у п'яти фіналах: по два - в академічному веслуванні та велоспорті та один - у триатлоні. Крім цього, боротиметься за другий поспіль фінал скелелазка Євгенія Казбекова.

Крім виступів у фіналах, у четвертий змагальний день українські спортсмени братимуть участь в основному раунді настільного тенісу (одиночні та міксттурніри). Велосипедистки Олена Старікова та Олександра Логвинюк розпочнуть виступи у спринті на треку.

Розклад українських спортсменів 14 серпня

10:00. Скелелазіння, боулдеринг, жінки. Півфінал. Євгенія Казбекова

10:30. Настільний теніс, мікст. Основний раунд. Антон Лімонов/Соломія Братейко

12:52. Параакадемічне веслування. Світлана Богуславська, Ярослав Коюда

13:20. Настільний теніс, жінки. Груповий етап. Соломія Братейко

13:26. Академічне веслування, легкі парні двійки. Фінал А. Станіслав Ковальов, Ігор Хмара

Станіслав Ковальов, Ігор Хмара 14:48. Велоспорт, трек, спринт, жінки. Кваліфікація. Олена Старікова, Олександра Логвинюк

16:55. Настільний теніс, чоловіки. Груповий етап. Євген Прищепа

16:55. Настільний теніс, чоловіки. Груповий етап. Андрій Гребенюк

17:00. Скелелазіння, боулдер, Фінал

18:40. Настільний теніс, чоловіки. Груповий етап. Ярослав Жмуденко

19:00. Триатлон, мікстестафета. Фінал. Марина Кирик, Віталій Воронцов

Марина Кирик, Віталій Воронцов 19:15. Настільний теніс, чоловіки. Груповий етап. Антон Лімонов

20:11. Велоспорт, трек, гонка на очки, жінки. Фінал. Ганна Соловей

Ганна Соловей 21:06. Велоспорт, трек, гонка на вибування, чоловіки. Фінал. Максим Васильєв

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Багатопрофільний (мультиспортивний) спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту. Простіше - чемпіонати Європи з різних видів спорту, які відбучаються в одному місці.

До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).

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