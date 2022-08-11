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Медальні надії у велотреку: розклад виступу українців на ЧЄ з літніх видів спорту 12 серпня

Вчора 22:53 140 0
Медальні надії у велотреку: розклад виступу українців на ЧЄ з літніх видів спорту 12 серпня
#Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Із 11 по 21 серпня в німецькому Мюнхені відбувається 2-й чемпіонат Європи з літніх видів спорту - багатопрофільний спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту.

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати

    У другий змагальний день на чемпіонаті Європи буде розіграно 8 комплектів медалей: 6 - у велотреку, по одному - у BMX Фристайлі та триатлоні. Українські спортсмени змагатимуться за медалі у велотрекових дисциплінах - жіночому командному спринті, жіночому скретчі, чоловічій гонці на очки. А також жіночому триатлоні.

    Також українці розпочнуть свої кваліфікаційні змагання у скелелазінні та академічному веслуванні.

    Розклад українських спортсменів 11 серпня

    • 10:00. Академічне веслування (парна двійка, півфінал). Анастасія Коженкова та Діана Серебрянська
    • 11:12. Академічне веслування (легка парна двійка, втішний заїзд). Станіслав Ковальов, Ігор Хмара
    • 11:56. Академічне веслування (четвірки розпашні без стернового, втішний заїзд). Максим Боклаженко, Микола Мазур, Олексій Селіванов, Сергій Гринь
    • 12:39. Академічне веслування (змішана парна четвірка, півфінал). Микола Калашник, Павло Юрченко, Олександр Надтока, Іван Довгодько
    • 13:00. Скелелазіння (трудність, чоловіки, кваліфікація). Федір Самойлов, Ілля Бахмет-Смоленський
    • 13:04. Велоспорт, трек (командний спринт, жінки, перший раунд). Алла Білецька, Олександра Логвинюк, Олена Старікова
    • 14:00. Скелелазіння. Євгенія Казбекова, Анастасія Кобець, Ніка Потапова, Ксенія Захарова (боулдеринг, жінки, кваліфікація)
    • 18:15. Триатлон (жінки, фінал). Марина Кирик
    • 18:19. Велоспорт, трек (командний спринт, жінки, заїзд за третє місце)
    • 18:23. Велоспорт, трек. (командний спринт, жінки, фінал)
    • 18:47. Велоспорт, трек. Ксенія Федотова (скретч, жінки, фінал)
    • 19:15. Велоспорт, трек. Микита Яковлєв (гонка на очки, чоловіки, фінал)

    До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).

    Види спорту

    1. Легка атлетика
    2. Пляжний волейбол
    3. Спринт з веслування на байдарках і каное
    4. Спортивна гімнастика
    5. Академічне веслування
    6. Скелелазіння
    7. Настільний теніс
    8. Триатлон
    9. Велоспорт:
      • BMX Фристайл
      • Маунтинбайк
      • Шоссе
      • Трек
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