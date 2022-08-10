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Favbet спрямував на допомогу українській армії понад 30 млн грн

Сьогодні 12:10 261 0
Favbet спрямував на допомогу українській армії понад 30 млн грн
#Favbet, #війна

Джерело - Чемпіон.

З початку повномасштабної війни в Україні компанія Favbet напряму та за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation спрямувала на допомогу Збройним Силам України, співробітникам та мирним жителям понад 30 млн грн.

На закупівлю авто, тепловізорів, дронів, амуніції та будівельних матеріалів спрямовано понад 25 млн. Частина проєктів на сьогодні перебуває в процесі реалізації. Напряму на благодійність перераховано 4,7 млн грн, у тому числі це підтримка проєктів United24, Фонду "Повернись живим". Щомісяця 100 тис. грн Фонд спрямовує на підтримку та реабілітацію українських воїнів.

"Ми віримо, що сьогодні кожен має робити все для наближення перемоги. Ми щодня контактуємо з військовими у різних регіонах і стараємося максимально задовольняти їх запити в цей непростий час", – відзначив засновник Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

На потреби Збройних Сил України компанією та Фондом вже передано більше 6,5 тонн палива, надано допомогу для закупівлі трьох машин "швидкої" допомоги для миколаївських медиків та восьми автомобілів, два з яких броньовані.

Як повідомляли ЗМІ, Фонд Favbet Foundation допоміг профінансувати евакуацію 537 жителів окупованої частини Херсонської області. Люди змогли залишити окуповані території і через Запоріжжя виїхати до безпечних регіонів. Більшість громадян розміщено в Чернівецькій області.

 

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