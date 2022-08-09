Фігуристку можуть позбавити громадянства Литви за участь у шоу Навки

Джерело - LRT.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не виключає можливість позбавлення громадянства фігуристки Маргарити Дроб’язко за участь у шоу Тетяни Навки у Сочі, яке анонсоване на серпень і вересень 2022-го року.

Про це заявив сам функціонер.

"Я б обговорив це і, мабуть, погодився. Я вважаю, що це зрада всього того, проти чого бореться народ України, проти чого виступає Литва, Європейський Союз, усі наші партнери - це зрада всіх тих дій. Я думаю, що це слід було оцінити, перш ніж робити ці кроки. Я не можу це жодним чином виправдовувати або плутати танець з політикою чи з війною", - сказав Ландсбергіс.

Також фігуристку і її чоловіка Повіласа Ванагаса можуть позбавити державних нагород.

Дроб’язко народилася у Москві, але після розпаду СРСР представляла Литву разом зі своїм майбутнім чоловіком Повіласом Ванагасом - вони є бронзовими призерами чемпіонату світу 2000 року у танцях на льоду.

Шоу Тетяни Навки, дружини прессекретаря президента РФ, в якому анонсовано участь Дробязко і Ванагаса, заплановано на серпень і вересень.

Нагадаємо, що олімпійського чемпіона з України Олександра Петренка через участь у шоу Навки виключили зі складу УФФК та позбавили президентської стипендії.