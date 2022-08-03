Головне
Динамо - Штурм 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 21:26 6391
Динамо - Штурм - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:12 2434
Динамо назвало стартовий склад на матч з Штурмом
Сьогодні 19:50 1257
Динамо має тотальну перевагу в матчах із австрійськими клубами: історія протистоянь
Сьогодні 15:02 671
Усик викупив права на трансляцію бою-реваншу з Джошуа
Сьогодні 13:37 1468
Букмекери не вірять у прохід Динамо в раунд плей-оф ЛЧ у протистоянні зі Штурмом
Сьогодні 12:05 2806
Динамо прийматиме Штурм: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:23 875
Динамо - Штурм: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:02 5680
Спеція знову орендувала Коваленка
Вчора 21:25 393
Дві компанії претендують на повний пакет медіаправ УПЛ
Вчора 18:39 1208
Прямі трансляції

Україна бойкотуватиме юніорський ЧС-2022 з муай-тай через допуск Росії

Сьогодні 20:25 200 0
Міжнародна федерація асоціацій муай-тай не хоче відсторонити спортсменів з росії та білорус
Україна бойкотуватиме юніорський ЧС-2022 з муай-тай через допуск Росії

Джерело - mms.gov.ua.

Збірна України з муай-тай не виступить на чемпіонаті світу-2022 серед юніорів та юнаків, що проходитиме з 9 до 21 серпня у столиці Малайзії Куала-Лумпурі.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Рішення пов'язане з тим, що, попри повномасштабне вторгнення росії в Україну за підтримки білорусі, до чемпіонату світу допустили російських і білоруських спортсменів. Єдине обмеження полягає в тому, що вони виступатимуть у нейтральному статусі, тобто без прапора та іншої державної символіки.

Українська федерація закликала до повного бану представників країн-агресорів. Оскільки Міжнародна федерація асоціацій муай-тай (IFMA) не дослухалася до цих вимог, українські спортсмени відмовилися виступати на одних змаганнях із бійцями з росії й білорусі та оголосили бойкот змаганням.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Штурм: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Штурм: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 5680
Матчі Динамо - Штурм транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2 Матчі Динамо - Штурм транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2 11871
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 8694
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу 114725
Динамо - Штурм 0:0. ОНЛАЙН Динамо - Штурм 0:0. ОНЛАЙН 6391
Букмекери не вірять у прохід Динамо в раунд плей-оф ЛЧ у протистоянні зі Штурмом Букмекери не вірять у прохід Динамо в раунд плей-оф ЛЧ у протистоянні зі Штурмом 2806
Рекомендуємо
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 6187 7
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5912
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 2789
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 44091
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 48974 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13412