Україна бойкотуватиме юніорський ЧС-2022 з муай-тай через допуск Росії

Міжнародна федерація асоціацій муай-тай не хоче відсторонити спортсменів з росії та білорус

Збірна України з муай-тай не виступить на чемпіонаті світу-2022 серед юніорів та юнаків, що проходитиме з 9 до 21 серпня у столиці Малайзії Куала-Лумпурі.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Рішення пов'язане з тим, що, попри повномасштабне вторгнення росії в Україну за підтримки білорусі, до чемпіонату світу допустили російських і білоруських спортсменів. Єдине обмеження полягає в тому, що вони виступатимуть у нейтральному статусі, тобто без прапора та іншої державної символіки.

Українська федерація закликала до повного бану представників країн-агресорів. Оскільки Міжнародна федерація асоціацій муай-тай (IFMA) не дослухалася до цих вимог, українські спортсмени відмовилися виступати на одних змаганнях із бійцями з росії й білорусі та оголосили бойкот змаганням.