Гарсія переміг Беневідеса у поєдинку в першій напівсередній вазі

Колишній чемпіон у двох дивізіонах Денні Гарсія (37-3, 21 КО) переміг Хосе Беневідеса у дебютному поєдинку в першій напівсередній вазі.

Бій пройшов усю дистанцію.

Один з суддів визначив результат поєдинку, як нічию (114-114), двоє інших віддали перемогу Гарсії (116-112, 117-111).

No ring rust in Brooklyn 😎@DannySwift earns the impressive m ajority decision win over Benavidez in his first fight at 154-lbs. #GarciaBenavidez pic.twitter.com/u3AJXl0jeZ