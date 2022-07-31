Гарсія переміг Беневідеса у поєдинку в першій напівсередній вазі

Бій пройшов усю дистанцію

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у двох дивізіонах Денні Гарсія (37-3, 21 КО) переміг Хосе Беневідеса у дебютному поєдинку в першій напівсередній вазі.

Бій пройшов усю дистанцію.

Один з суддів визначив результат поєдинку, як нічию (114-114), двоє інших віддали перемогу Гарсії (116-112, 117-111).