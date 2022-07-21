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Жіноча збірна України з фехтування на шпазі програла чвертьфінал ЧС-2022

Сьогодні 17:28 283 0
У жіночому турнірі українські шпажистки не змогли вийти у півфінал
Жіноча збірна України з фехтування на шпазі програла чвертьфінал ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У Каїрі відбувається чемпіонату світу з фехтування.

У жіночому командному турнірі українські шпажистки в 1/4 фіналу поступилися Франції. Рахунок зустрічі - 39:45.

Відзначимо, що перед заключним раундом перевага суперниць складала лише один укол. Ключовим став останній раунд, на який вийшла Юлія Свістиль. У протистоянні проти 2-разової чемпіонки Європи Оріан Майо вона дозволила француженці збільшити перевагу до шести уколів - 39:45.

У складі нашої команди виступали Влада Харькова, Яна Шемякіна, Інна Бровко та Юлія Свистіль.

У 2019-му українська збірна також зупинилась у чвертьфіналі.

Раніше Рейзлін виборов бронзу чемпіонату світу з фехтування.

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