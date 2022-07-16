Епіцентр-Подоляни планує виступати в Першій лізі Польщі

Український волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни планує виступити в чемпіонаті Польщі наступного сезону.

Про це заявив тренер клубу Маріуш Сордиль.

"Ми хочемо грати в Першій лізі. Працюємо над цим. Але наразі поки немає чіткого формату.

Ми бажаємо брати участь в якості повноцінного учасника, згідно зі спортивним принципом. Я розумію, що питання підвищення в класі може бути обмежено для нашого клубу. Тим не менш, ми хочемо змагатися від початку чемпіонату і до його закінчення.

Не хочу вдаватися у деталі. Ми працюємо над рішенням, що влаштує обидві сторони. Клуб хоче не тільки вижити, але й бути конкурентоздатним. Усе ще досі перебуває на рівні попередніх домовленостей.

Поки що в чемпіонаті Україні все на паузі. Напередодні нового сезону був створений проєкт професійної волейбольної ліги.

Передбачається, що чемпіонат проведуть в одному місці на заході країни. Барком-Кажани гратимуть у Плюс-лізі, а ми подаємося до Першої ліги. Чому? На мою думку, до кінця війни місцевим клубам буде дуже важко залучати іноземних гравців.

Ми плануємо грати матчі чемпіонату, але гадаю, що у питанні легіонерів будемо обмежені. Водночас найкращі українські волейболісти шукатимуть своє місце за кордоном - десь, де вони зможуть розвиватися та підтримувати свій рівень. Більшість з них залишаються в команді. Їм важливо змагатися на пристойному рівні", - сказав Сордиль.