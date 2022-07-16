Головне
Бех-Романчук і Магучіх розпочинають: у другий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 5 українських атлетів
Сьогодні 16:45 555
Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:30 11261
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Сьогодні 09:23 11996
Козловська та Марченко виграли золото Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 05:51 937
Динамо програло Антверпену у спарингу
Вчора 23:10 1285
Кохан вийшов у фінал чемпіонату світу в метанні молота
Вчора 21:33 1242
Ярмолюк був за крок до трансферу в Андерлехт
Вчора 19:41 403
Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах
Вчора 16:58 727
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор
Вчора 15:26 2661
Бех-Романчук, Магучіх і Левченко: склад збірної України на чемпіонат світу
Вчора 13:57 1719
Прямі трансляції

Епіцентр-Подоляни планує виступати в Першій лізі Польщі

Сьогодні 16:41 123 0
Епіцентр-Подоляни планує виступати в Першій лізі Польщі

Джерело - TVP Sport.

Український волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни планує виступити в чемпіонаті Польщі наступного сезону.

Про це заявив тренер клубу Маріуш Сордиль.

"Ми хочемо грати в Першій лізі. Працюємо над цим. Але наразі поки немає чіткого формату.

Ми бажаємо брати участь в якості повноцінного учасника, згідно зі спортивним принципом. Я розумію, що питання підвищення в класі може бути обмежено для нашого клубу. Тим не менш, ми хочемо змагатися від початку чемпіонату і до його закінчення.

Не хочу вдаватися у деталі. Ми працюємо над рішенням, що влаштує обидві сторони. Клуб хоче не тільки вижити, але й бути конкурентоздатним. Усе ще досі перебуває на рівні попередніх домовленостей.

Поки що в чемпіонаті Україні все на паузі. Напередодні нового сезону був створений проєкт професійної волейбольної ліги.

Передбачається, що чемпіонат проведуть в одному місці на заході країни. Барком-Кажани гратимуть у Плюс-лізі, а ми подаємося до Першої ліги. Чому? На мою думку, до кінця війни місцевим клубам буде дуже важко залучати іноземних гравців.

Ми плануємо грати матчі чемпіонату, але гадаю, що у питанні легіонерів будемо обмежені. Водночас найкращі українські волейболісти шукатимуть своє місце за кордоном - десь, де вони зможуть розвиватися та підтримувати свій рівень. Більшість з них залишаються в команді. Їм важливо змагатися на пристойному рівні", - сказав Сордиль.

У сезоні 2021/22 клуб Епіцентр-Подоляни вперше став чемпіоном України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо програло Антверпену у спарингу Динамо програло Антверпену у спарингу 1285
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 11996
Ахметов виплатить своїм журналістам рекордну вихідну допомогу Ахметов виплатить своїм журналістам рекордну вихідну допомогу 1542
Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 11261
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 1779
Кохан вийшов у фінал чемпіонату світу в метанні молота Кохан вийшов у фінал чемпіонату світу в метанні молота 1242
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 39663
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 47933 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 16076 1
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 28632
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 50032 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10191 3