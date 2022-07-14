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Зеленський підписав закон про створення Національної лабораторії антидопінгового контролю

Сьогодні 09:10 173 0
Зеленський підписав закон про створення Національної лабораторії антидопінгового контролю

Джерело - rada.gov.ua.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України "Про внесення зміни до статті 52 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю".

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Ним передбачено створення Національної лабораторії антидопінгового контролю. Це доручено зробити центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері спорту.

Кабміну доручили передбачити видатки з бюджету на закупівлю обладнання для лабораторії.

Як казала нардепка Ольга Саладуха, це дозволить залишати в Україні кошти, що витрачаються атлетами на допінг-контроль.

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