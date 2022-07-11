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XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів

Сьогодні 14:32 5778 0
Україну представляють 102 спортсмени у 19 видах спорту
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
#Анжеліка Терлюга, #Катерина Крива

Джерело - Чемпіон.

7 липня в американському Бірмінгемі розпочалися XI Всесвітні ігри - 2022. Протягом 11 днів найкращі спортсмени-неолімпійці розіграють 206 комплектів медалей у 30 видах спорту. Україну представлятимуть 102 спортсмени у 19 видах спорту.

7 липня

Урочиста церемонія відкриття

8 липня

Увага! У розкладі вказано місцевий час (UTC -05:00) - у Києві +8 годин (UTC +03:00)

9 липня

10 липня

11 липня

12 липня

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  • Організатором Світових ігор є Міжнародна асоціація Світових ігор (IWGA), утворена в 1980 році з ініціативи керівників 12 міжнародних спортивних федерацій;
  • Уперше Всесвітні ігри відбулися в 1981 році в місті Санта-Клара (США). 1265 атлетів змагалися у 18 видах спорту;
  • Всесвітні Ігри традиційно відбуваються через рік після Олімпіади;
  • XI Всесвітні Ігри було заплановано на 2021 рік, однак корективи внесла пандемія коронавірусу;
  • На X Всесвітніх іграх, які відбувалися в польському Вроцлаві, українці посіли 5 місце в медальному заліку (10 золотих, 7 срібних і 8 бронзових);
  • Українські спортсмени завоювали 102 ліцензії у 19 із 30 видів спорту. Україну представлятиме найбільша кількість учасників за всю історію виступів команди у Всесвітніх іграх.
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