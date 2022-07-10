10 липня 16 українських спортсменів вестимуть боротьбу за медалі Всесвітніх іграх-2022

Джерело - Чемпіон.
У третій змагальний день, 10 липня, на Всесвітніх іграх запланована участь 16 представників України в 3-х видах спорту - парушутному спорті, пауерліфтингу та сумо.
Розклад виступу українських спортсменів 10 липня
Парашутний спорт
- 17:00 - 03:00. Іван Семеняка (попередні змагання)
Пауерліфтинг
- 19:00 - 21:30. Тетяна Мельник, Дар'я Русаненко (надважка вага)
- 22:00 - 00:30. Олексій Бичков, Андрій Шевченко (надважка вага)
Сумо
Жінки
- 23:30 - 00:30. Команда (попередні змагання)
- 01:50 - 02:20. Команда (попередні змагання)
- 03:45 - 03:55. Фінал
Чоловіки
- 00:40 - 01:40. Команда (попередні змагання)
- 02:30 - 03:00. Команда (попередні змагання)
- 04:05 - 04:15. Фінал
Нагадаємо, у другий день українські спортсмени здобули 13 нагород і піднялися на другу сходинку в медальному заліку.