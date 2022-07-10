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10 липня 16 українських спортсменів вестимуть боротьбу за медалі Всесвітніх іграх-2022

Сьогодні 15:58 143 0
10 липня 16 українських спортсменів вестимуть боротьбу за медалі Всесвітніх іграх-2022

Джерело - Чемпіон.

У третій змагальний день, 10 липня, на Всесвітніх іграх запланована участь 16 представників України в 3-х видах спорту - парушутному спорті, пауерліфтингу та сумо.

Розклад виступу українських спортсменів 10 липня

Парашутний спорт

  • 17:00 - 03:00. Іван Семеняка (попередні змагання)

Пауерліфтинг

  • 19:00 - 21:30. Тетяна Мельник, Дар'я Русаненко (надважка вага)
  • 22:00 - 00:30. Олексій Бичков, Андрій Шевченко (надважка вага)

Сумо

Жінки

  • 23:30 - 00:30. Команда (попередні змагання)
  • 01:50 - 02:20. Команда (попередні змагання)
  • 03:45 - 03:55. Фінал

Чоловіки

  • 00:40 - 01:40. Команда (попередні змагання)
  • 02:30 - 03:00. Команда (попередні змагання)
  • 04:05 - 04:15. Фінал

Нагадаємо, у другий день українські спортсмени здобули 13 нагород і піднялися на другу сходинку в медальному заліку.

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