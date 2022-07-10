Гераскевич: Петренко за три рублі продав неньку

Джерело - Чемпіон.

Скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на участь віцепрезидента УФФК Віктора Петренка в шоу Тетяни Навки в Сочі.

"За три рублі продав неньку. Бридко… На п’ятому місяці повномасштабної війни Віктор Петренко, чемпіон Олімпійських ігор-1992, взяв участь у льодовому шоу у Сочі (шоу тетяни навки, а тетяна є дружиною пескова). Це минуле українського фігурного катання, яке нарешті буде викинуте на смітник. А майбутнє - за нашими талановитими молодими спортсменами такими як Шмуратко, Назарова, Нікітін, Кокура та інші, які мають чітку позицію й роблять все можливе для підтримки України", - зазначив Гераскевич.

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За три рубля продав Неньку.

Бридко…

На п’ятому місяці повномасштабної війни, Віктор Петренко, чемпіон Олімпійських Ігор 1992, взяв участь у льодовому шоу у Сочі (шоу тетяни навки, а тетяна є дружиною пескова). pic.twitter.com/mo0EO7qWa4 — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) July 9, 2022

Пізніше УФФК видалила інформацію зі свого сайту про членство Петренка в президії організації.