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Гераскевич: Петренко за три рублі продав неньку

Сьогодні 14:24 381 0
Гераскевич: Петренко за три рублі продав неньку
#Владислав Гераскевич

Джерело - Чемпіон.

Скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на участь віцепрезидента УФФК Віктора Петренка в шоу Тетяни Навки в Сочі.

"За три рублі продав неньку. Бридко…

На п’ятому місяці повномасштабної війни Віктор Петренко, чемпіон Олімпійських ігор-1992, взяв участь у льодовому шоу у Сочі (шоу тетяни навки, а тетяна є дружиною пескова).

Це минуле українського фігурного катання, яке нарешті буде викинуте на смітник.

А майбутнє - за нашими талановитими молодими спортсменами такими як Шмуратко, Назарова, Нікітін, Кокура та інші, які мають чітку позицію й роблять все можливе для підтримки України", - зазначив Гераскевич.

Пізніше УФФК видалила інформацію зі свого сайту про членство Петренка в президії організації.

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