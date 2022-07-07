XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів

Україну представлятимуть 102 спортсмени у 19 видах спорту

Джерело - Чемпіон.

7 липня в американському Бірмінгемі відбудеться Урочиста церемонія відкриття XI Всесвітніх ігор - 2022. Протягом 10 днів найкращі спортсмени-неолімпійці розіграють 206 комплектів медалей у 30 видах спорту. Україну представлятимуть 102 спортсмени у 19 видах спорту.

7 липня

Урочиста церемонія відкриття

8 липня

Карате

Жінки

11:40 (попередні змагання) - 19:10. Катерина Крива (куміте, 50 кг)

13:10 - 19:35. Анжеліка Терлюга (куміте, 55 кг)

Пауерліфтинг

Жінки

11:00 - 13:10. Анастасія Дерев'янко, Тетяна Біла (легка вага)

17:00 - 19:30. Лариса Соловйова (середня вага)

Підводний спорт

15:21. Євгенія Тимошенко, Ірина Пікінер (біласта, 50 м)

15:34. Сміщенко Сергій (в/л, 100 м)

15:47. Анастасія Макаренко, Софія Гречко (в/л, 200 м)

16:14. Олексій Захаров (в/л, 400 м)

16:30. Макаренко Анастасія, Гречко Софія, Антоняк Анастасія, Уварова Вікторія (в/л естафета, 100 м)

16:46. Захаров Олексій, Гапоненко Дмитро, Паламарчук Євгеній, Одиноков Олександр (в/л естафета, 50 м)

Доповнюється...

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