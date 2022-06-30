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Бех-Романчук виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі

Сьогодні 22:50 128 0
Марина Бех-Романчук здобула третю поспіль медаль на етапах Діамантової ліги у стрибках у довжину
Бех-Романчук виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Фото - gettyimages
#Марина Бех-Романчук, #Діамантова ліга

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

Бех-Романчук у секторі стрибків у довжину посіла друге місце з результатом 6,76 м.

Це четверта медаль Бех-Романчук на етапах Діамантової ліги. Нижче четвертого місця вона не опускалася.

Діамантова ліга
Стокгольм, Швеція
Стрибки у довжину, 30 червня
1. Лорейн Юген (Велика Британія) - 6.81 метри
2. Марина Бех-Романчук (Україна) - 6.76 м
3. Гадді Санья (Швеція) - 6.74 м

Раніше Рижикова виграла бронзу на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

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