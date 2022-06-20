Головне
Оголошено дату бою Усик - Джошуа
Вчора 20:34 1454
Збірна України стала срібним призером чемпіонату Європи з фехтування
Сьогодні 20:24 135
Калініна на відмові суперниці пройшла до другого кола турніру в Істборні
Сьогодні 20:11 150
Ребров хоче підписати Пятова в Аль-Айн
Сьогодні 19:54 190
Збірна України вдруге в історії завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу
Сьогодні 19:39 208
Ястремська зазнала розгромної поразки на турнірі в Істборні
Сьогодні 18:25 239
Прометей підписав Ісуфа Санона
Сьогодні 17:24 181
Марченко стартував з перемоги у кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 16:25 198
Романчук вийшов у фінал ЧС-2022
Сьогодні 12:55 354
Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України
Сьогодні 11:55 17855
Прямі трансляції

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 20 червня

Сьогодні 18:39 275 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 20 червня

Джерело - Чемпіон.

Триває сто сімнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Російський агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін.

На останньому противник обстріляв цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумської області.

На Харківському напрямку ворог, з метою виявлення слабких місць в обороні наших військ, безуспішно намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки. Крім того, зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. В районі населеного пункту Богородичне наші захисники успішно відбили ворожий штурм.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по підрозділах наших військ. Завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ. 

Артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над містом Сєвєродонецьк. Крім того українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора. 

На Бахмутському напрямку, під прикриттям артилерійських обстрілів, в районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальної група противника. В результаті вогневого ураження, отриманого від наших воїнів, вона відступила. У подальшому ворог здійснив спробу штурму, успіху не мав. Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури поблизу Кам’янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледара, Малинівки та Залізничного. Завдав авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар’їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка.

На Південнобузькому напрямку, з метою сковування наших дій підрозділів, обстрілював з артилерії та мінометів райони Червоного Яру, Калинівки, Тополиного і Зеленого Гаю.

У зв’язку зі значними втратами особовий склад окремих підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Так, за наявною інформацією, особливо це розповсюджено серед особового складу 1 армійського корпусу російських окупаційних військ. У підрозділах, що виведені на відновлення боєздатності з районів Херсону, Миколаєва та Попасної. 

Закликаємо користуватися офіційними джерелами інформації та не розповсюджувати чутки.

 Разом переможемо! Слава Україні!

Коментарі ()
Популярне зараз
Долгополов принизив Редкача за фото з росіянином Долгополов принизив Редкача за фото з росіянином 1038
Костюк з перемоги стартувала на турнірі в Істборні Костюк з перемоги стартувала на турнірі в Істборні 504
СК Дніпро-1 може зберегти Йовичевича СК Дніпро-1 може зберегти Йовичевича 477
Рейтинг WTA: Калініна, Світоліна і Ястремська покращили позиції Рейтинг WTA: Калініна, Світоліна і Ястремська покращили позиції 221584
Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО 777
Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України 17855
Рекомендуємо
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15823 5
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 15854
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19461
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17614
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 42260
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13137