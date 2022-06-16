Головне
ФХУ зняла дискваліфікацію з Донбасу і гравців Суперліги
Вчора 17:44 344
Рижикова здобула срібло на етапі Діамантової ліги
Сьогодні 22:05 42
Російські клуби виключені із Євроліги на сезон 2022/23
Сьогодні 14:45 286
Ф'юрі: Я триматиму титул WBC у себе в кишені стільки, скільки захочу
Сьогодні 11:54 251
Збірна України програла Литві у другому контрольному матчі
Сьогодні 08:08 401
ПСЖ звільнив Почеттіно - ЗМІ
Вчора 22:55 605
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу
Вчора 22:17 5106 1
Шевченко замінив Продивуса на посаді ФБУ
Вчора 17:28 588
Забарний увійшов до номінантів на премію Golden Boy-2022
Вчора 15:18 395
Динамо зіграє з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 13:18 1176
Прямі трансляції

Олімпійський чемпіон Абраменко виправдав російських спортсменів

Сьогодні 21:55 86 0
Олександр Абраменко підтримав санкції проти російських спортсменів і водночас зазначив, що з розумінням ставиться до того, що його російські колеги ніяк не коментують повномасштабну війну в Україні
Олімпійський чемпіон Абраменко виправдав російських спортсменів
#Олександр Абраменко

Джерело - suspilne.media.

Український олімпійський чемпіон з лижного фристайлу Олександр Абраменко пояснив, чому російські спортсмени не готові засудити вторгнення своєї країни в Україну.

Про це розповів сам спортсмен у коментарі Суспільне Спорт.

Важливо: Абраменко перерахував олімпійські призові на підтримку України

"З одного боку, як спортсмен спортсмена, можу зрозуміти. Що творить твоя держава, ти, може, не підтримуєш, але сказати нічого не можеш. Звісно, важко втратити всі змагання.

З іншого ж боку, якось треба дати зрозуміти, що це ненормально – те, що робить твоя країна, і ви всі разом маєте за це відповідати.

Єдиний спортсмен, який мені подзвонив, – це Ілля Буров. Росіянин. То я його обійму, то він мене на емоціях. Він дзвонив, я розповідав йому, що відбувається. Він також розуміє це все, але нічого зробити не може. Я розумію його. Напевно, тяжко там щось сказати, те, що треба.

Якщо в людини є бажання, то є. Якщо ні, то що я можу зробити?", – сказав Абраменко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Соболь - автор найкращого гола Брюгге сезону-2021/22 Соболь - автор найкращого гола Брюгге сезону-2021/22 877
Маркевич: У Фенербахче - багато "старичків" Маркевич: У Фенербахче - багато "старичків" 494
Ярмоленко показав свої шкарпетки із посланням російському кораблю ВІДЕО Ярмоленко показав свої шкарпетки із посланням російському кораблю ВІДЕО 526
ПСЖ хоче позбутися аргентинського форварда ПСЖ хоче позбутися аргентинського форварда 519
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу 5106 1
ПСЖ звільнив Почеттіно - ЗМІ ПСЖ звільнив Почеттіно - ЗМІ 605
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 21072
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 245027
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 40080
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6213
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7556 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 15733