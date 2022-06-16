Олімпійський чемпіон Абраменко виправдав російських спортсменів

Український олімпійський чемпіон з лижного фристайлу Олександр Абраменко пояснив, чому російські спортсмени не готові засудити вторгнення своєї країни в Україну.

Про це розповів сам спортсмен у коментарі Суспільне Спорт.

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"З одного боку, як спортсмен спортсмена, можу зрозуміти. Що творить твоя держава, ти, може, не підтримуєш, але сказати нічого не можеш. Звісно, важко втратити всі змагання.

З іншого ж боку, якось треба дати зрозуміти, що це ненормально – те, що робить твоя країна, і ви всі разом маєте за це відповідати.

Єдиний спортсмен, який мені подзвонив, – це Ілля Буров. Росіянин. То я його обійму, то він мене на емоціях. Він дзвонив, я розповідав йому, що відбувається. Він також розуміє це все, але нічого зробити не може. Я розумію його. Напевно, тяжко там щось сказати, те, що треба.

Якщо в людини є бажання, то є. Якщо ні, то що я можу зробити?", – сказав Абраменко.