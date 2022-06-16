Ляхова: Думали не про змагання, а лише про те, щоб вижити

30-річна українська легкоатлетка Ольга Ляхова розповіла, як війна з росією застала її в Сумах.

"Я прокинулася 24 лютого і прочитала новину, що майже вся Україна зазнала бомбардувань з боку росії. Ми зібрали всі свої валізи і намагалися швидко втекти із Сум, оскільки вони дуже близькі до російського кордону.

У моєму місті щодня лунали повітряні тривоги. Ми щодня ховалися у бомбосховищах. Ми думали не про змагання, а лише про те, щоб залишитися живими", - сказала Ляхова.