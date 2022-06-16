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Збірна України програла Литві у другому контрольному матчі

Сьогодні 08:08 169 0
Литовці взяли реванш за поразку у першому матчі
Збірна України програла Литві у другому контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

15 червня в Алітусі відбувся другий контрольний матч гандбольних збірних Литви та України.

Матч завершився перемогою Литви - 30:28. У першому матчі між збірними Литви та України 14 червня перемогли українці (28:27).

Найближчі офіційні ігри збірна України проведе у відборі на Євро-2024 - 12 жовтня проти Фарерських островів та 15 жовтня проти Румунії.

Контрольний матч
Алітус (Литва)
15 червня

Литва - Україна 30:28 (15:15)

Україна. Воротарі: В’юник, Терехов. Гравці: Денисов (1), Артеменко (3), О. Касай (4), Горіга (5), Турченко (4), Міноцький (2), Залевський (1), А. Касай, Чернаков, Глушак (2), Близнюк (2), Кубатко (3), Ільченко (1), Коржук.

Вилучення (2 хв): Горіга (1), Коржук (1), Міноцький (1), Глушак (1)

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