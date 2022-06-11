Беленюк розкритикував позицію МОК: Невже в Україні закінчилася війна?

Український борець, олімпійський чемпіон Жан Беленюк заявив про дії Міжнародного олімпійського комітету та його голови Томаса Баха.

"Дуже непокоять останні тенденції у спортивному світі, починаючи із заяви президента МОКу Томаса Баха на сесії Міжнародного олімпійського комітету про те, що "Цю війну розпочав не російський народ, російські спортсмени, не Олімпійський комітет росії чи члени МОК у росії", закінчуючи тими тенденціями, які ми можемо відстежувати у міжнародних спортивних федераціях.

Вчора мій колега Георгій Зантарая повідомив, що російські спортсмени зареєструвались для участі у турнірі в Улан-Баторі під нейтральним статусом кандидата (під прапором Федерації). Георгій зробив заяву про те, що відмовитися від усіх своїх титулів та звання чемпіону світу, у випадку, якщо Міжнародна Федерація дзюдо все ж таки дозволить цим спортсменам брати участь у турнірі.

Такі події змушують замислитись. У зв'язку з чим відбувається така зміна позиції? Невже в Україні закінчилась війна та не гинуть люди??

Ми маємо продовжувати працювати на рівні міжнародних федерацій та МОКу, інакше у найближчому майбутньому ми зможемо знову побачити спортсменів з рф та рб на міжнародній спортивній арені, не дивлячись на війну в Україні.

Нам потрібна жорстка позиція Національного олімпійського комітету України, та робота кожного спортсмена на рівні своїх федерацій.

Все буде Україна!", - зазначив Беленюк.