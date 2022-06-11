Зантарая: Якщо росіян допустять на турнір, то я офіційно відмовлюся від усіх своїх титулів та звання чемпіона світу

Український дзюдоїст Георгій Зантарая обурений діями Міжнародної федерації дзюдо, яка дозволила російським спортсменам брати участь в турнірі в Улан-Баторі.

"Щойно побачив на офіційному сайті Міжнародної Федерації Дзюдо, що спортсмени з росії зареєструвались для участі в турнірі в Улан-Баторі і зможуть взяти участь під нейтральним статусом кандидата (під прапором Федерації).

Нагадую, що до цього я вже писав, що спорт не може стояти осторонь політичних питань, особливо якщо мова йде про війну.

Саме тому я хочу зробити таке важливе для мене повідомлення:

якщо російським спортсменам таки дозволять брати участь в турнірі - я офіційно відмовлюсь від усіх свої титулів та звання чемпіона світу!

Мені дуже прикро, що моя улюблена спортивна федерація, яка завжди наголошує на таких цінностях, як мир, єднання та дружба, зараз пасивно підтримує війну в Україні. Я не буду стояти осторонь, я хочу щоб всі знали, що поки ви реєструєтесь на турнір - в Україні щодня вмирають сотні людей, ще тисячі живуть під щоденними обстрілами та вибухами.

Я хочу запевнити, що Україна не братиме участь в турнірі, якщо представники росії будуть до нього допущені навіть під прапором Федерації.

Для мене надважливо, щоб спорт, яким я займаюсь все життя і його головні представники були на стороні України: країни, де я виріс, жив, працюю і країни, яка зараз не може повноцінно функціонувати через війну, яку розпочала росія!", - зазначив Зантарая.