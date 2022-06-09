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Мотор наступний сезон розпочне у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини

Сьогодні 11:39 185 0
Мотор наступний сезон проведе у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини.
Мотор наступний сезон розпочне у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини
#Мотор

Джерело - tribuna.com.

11-разовий чемпіон України з гандболу Мотор наступний сезон проведе у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини.

Про це повідомляє handball-world.

Український клуб має стати 20-м учасником другого за силою дивізіону Німеччини. Це рішення підтримала більшість учасників турніру. Також повідомляється, що команда із Запоріжжя отримала дозвіл від українського уряду.

Мотор буде проводити домашні матчі у Дюссельдорфі.

"Ми допомагаємо забезпечити існування клубу, тому що грати в Україні неможливо через війну. У Бундеслізі це було б неможливо через надто щільний графік", – сказав керівник Бундесліги Франк Богманн.

Повідомляється, що Мотор Січ залишиться спонсором українського клубу. 

"Якщо його робота зазнає нападу і буде знищена, міжнародні гандбольні асоціації та Бундесліга захочуть втрутитися", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, тренер Мотора очолив збірну Литви.

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