Мотор наступний сезон розпочне у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини

Мотор наступний сезон проведе у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини.

11-разовий чемпіон України з гандболу Мотор наступний сезон проведе у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини.

Про це повідомляє handball-world.

Український клуб має стати 20-м учасником другого за силою дивізіону Німеччини. Це рішення підтримала більшість учасників турніру. Також повідомляється, що команда із Запоріжжя отримала дозвіл від українського уряду.

Мотор буде проводити домашні матчі у Дюссельдорфі.

"Ми допомагаємо забезпечити існування клубу, тому що грати в Україні неможливо через війну. У Бундеслізі це було б неможливо через надто щільний графік", – сказав керівник Бундесліги Франк Богманн.

Повідомляється, що Мотор Січ залишиться спонсором українського клубу.

"Якщо його робота зазнає нападу і буде знищена, міжнародні гандбольні асоціації та Бундесліга захочуть втрутитися", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, тренер Мотора очолив збірну Литви.