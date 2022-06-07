ISU продовжив відсторонення росіян та білорусів

Російські та білоруські спортсмени не зможуть взяти участь у міжнародних турнірах

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) продовжив відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.

Рішення прийнято на конгресі ISU, який проходить у ці дні в Таїланді.

У ході засідання конгрес підтвердив продовження дії комюніке 2469, у якому йшлося про усунення російських та білоруських спортсменів. Санкції стосуються також офіційних осіб ISU із Росії та Білорусі. На території цих країн не будуть проводитися змагання під егідою ISU.

Рішення діють до подальшого повідомлення.

Фігуристи, ковзанярі та представники шорт-треку з цих країн не виступають на міжнародних змаганнях з початку весни цього року. Їх відсторонили через війну в Україні.