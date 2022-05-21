Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 13:53 61426
Козловський: Готові грати під час бомбардувань та повітряних тривог
Сьогодні 19:25 97
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 19:13 12140
Бех-Романчук знову стала другою на етапі Діамантової ліги
Сьогодні 19:09 160
Лузан виграла золото на етапі Кубка світу з веслування
Сьогодні 14:36 267
Безус анонсував свій відхід з Гента
Вчора 19:13 621
ПСЖ запропонував Мбаппе 300 млн євро підписного бонуса
Вчора 18:55 574
Український гросмейстер балотуватиметься в президенти ФІДЕ
Вчора 17:24 672
Коноплянка продовжив контракт з Краковією
Вчора 17:12 421
Леоненко: Збірна України лише випадково може перемогти Шотландію
Вчора 16:37 978 1
Прямі трансляції

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 21 травня

Сьогодні 19:39 89 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 21 травня

Джерело - Чемпіон.

Триває вісімдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Найбільша активність противника продовжує зосереджуватися в Східній операційній зоні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв населені пункти Семенівка, Блешня, Гірськ Чернігівської області. Завдав ракетних ударів по об’єктах в Житомирській та Полтавській областях.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання займаних рубежів. Щоб не допустити виходу наших військ на державний кордон завдавав авіаційних ударів та обстрілював з артилерії райони населених пунктів Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка і Тернова.

Триває підготовка підрозділів окупаційних військ для відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Протягом дня ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха та Довгеньке Харківської області.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Завдавав вогневого ураження всім спектром озброєння, включно з авіацією, по позиціях підрозділів Сил оборони та цивільних об’єктах уздовж лінії зіткнення. Крім того, завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Врубівка Луганської області та Бахмут Донецької області.

Противник продовжує підготовку до наступу на Лиманському напрямку.

За підтримки авіації та артилерії вів штурмові дії в районах населених пунктів Липове, Василівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області, успіху не мав.

Завдав авіаційного удару по населеному пункту Микільське Волноваського району Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Ольгівське, Затишшя, Гуляй-Поле, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили. Зосереджували основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Продовжують обстріли із мінометів та артилерії населених пунктів, безпосередньо наближених до лінії зіткнення.

Командування окупаційних військ російської федерації продовжує проведення заходів прихованої мобілізації з метою заміщення військовослужбовців, що зазнали втрат не території України. Проводиться робота щодо залучення до лав збройних сил військ агресора осіб, які перебувають на тимчасово зайнятій окупантами території України. Для посилення угруповань ворог формує резерви зі складу 36-ї загальновійськової армії східного військового округу та активно використовує військово-транспортну авіацію для перекидання живої сили та матеріально-технічних засобів до прикордонних з Україною районів.

Разом з тим, окупаційна влада проводить роботу щодо так званої “націоналізації” компаній-представників телекомунікаційних послуг.

Ворог зазнає численних втрат у війні на території України. Захисники та захисниці Держави продовжують героїчно боронити нашу землю.

Разом переможемо! Слава Україні!

Коментарі ()
Популярне зараз
Мілевський назвав свою версію конфлікту з Астаф'євою Мілевський назвав свою версію конфлікту з Астаф'євою 1709
ATP позбавила Вімблдон рейтингових очок через відсторонення росіян ATP позбавила Вімблдон рейтингових очок через відсторонення росіян 1185
Фінляндія знищила Велику Британію, Німеччина переграла Італію. Результати ЧС-2022 Фінляндія знищила Велику Британію, Німеччина переграла Італію. Результати ЧС-2022 1127
УЄФА відібрала у російської Казані Суперкубок-2023 УЄФА відібрала у російської Казані Суперкубок-2023 1126
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 12140
Берлусконі: "Європа повинна змусити Україну прийняти вимоги Путіна" Берлусконі: "Європа повинна змусити Україну прийняти вимоги Путіна" 1646 1
Рекомендуємо
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 14149
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 13039
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5165
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15342 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19080
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7479