Тепер ти керуєш Bayraktar - перевір свою влучність у новій грі!

Джерело - Чемпіон.

У Parimatch Casino з'явилась нова гра - Bayraktar, у якій кожен бажаючий може спробувати себе у ролі оператора відомого винищувача.

Візуально гра оформлена майже як реальна наземна станція управління безпілотним винищувачем Bayraktar, присутні навіть географічні координати для більш точного прицілювання.

Основна мета Bayraktar - знайти якомога більше ворожої військової техніки та знищити її. Усього є 25 прихованих позицій і за деякими з них ховаються танки ворога (від 1-ї до 23 одиниць). Тепер Байрактаром керуєш ти, а з кожним влучним пострілом твій виграш збільшується! Вивести гроші та отримати виграш можна після кожного успішного виявлення та знищення ворожої техніки.

Чи ти готовий керувати винищувачем? Твій заряджений на перемогу Bayraktar чекає за посиланням.