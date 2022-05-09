Джерело - Чемпіон.

У 2014 році боєць змішаних єдиноборств з Оренбурга Олексій Кісер зробив на своєму плечі величезне татуювання Тараса Бульби з екранізації однойменного фільму за романом Миколи Гоголя, якого зіграв легендарний український актор Богдан Ступка.

У 2016 році Кусер, який має українське коріння, поїхав з Росії і зараз проживає в Індонезії.

У відвертій чоловічий розмові Олексій розповів Максиму Розенку про свої почуття після початку війни та перегляду новин про звірства окупантів у Бучі, 20-річне зомбування росіян та бажання зі зброєю в руках захищати територіальну цілісність України пліч-о-пліч зі своїми друзями-білорусами.

Тисячі тонн гівна російської пропаганди

Олексію, за яких обставин дізналися про війну? Де перебували у цей момент? Якою була перша реакція?

Перебував на Балі. Був шокований. Відчував спустошення і сором за те, що за паспортом належу до країни-агресора. Коктейль змішаних почуттів і досі мені дуже важко говорити на цю тему - як будь-якій розсудливій людині. Хоча недобрі передчуття були. Адже за день до військової агресії плішивий диктатор оголосив, що треба денацифікувати Україну. Після початку війни три тижні не відвідував тренування – не міг нічим займатися. На нервовому ґрунті навіть виникли проблеми зі здоров'ям.

До 24 лютого вірили, що Росія може розпочати повномасштабну війну проти України?

Був переконаний, що на таку підлість навіть це керівництво рф не піде. Знав, що путін - диктатор, у якого поїхав дах. Але був певен, що повномасштабну війну з Україною він не розпочне. Думав, що орки обмежаться так званими днр і лнр. Що виродок направить російські окупаційні війська на території цих псевдореспублік. На жаль, я помилявся.

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Коли дізналися про звірства російських окупантів у Бучі, здивувалися?

Їм немає виправдання. Гвалтувати дітей, дівчаток та жінок, вбивати громадянське населення – це за межею розуміння. Пам'ятаю, прочитав про події в Бучі ввечері.Коли читаєш такі новини, думаєш, що градусу “офігевання” від дій цих нелюдів більше немає куди підніматися. Але коли читаєш про Бучу, то розумієш, що помиляєшся. Сказати, що я був у шоці – не сказати нічого. Довго приходив до тями. Ці звірства не піддаються жодному логічному поясненню. Розсудлива людина ніколи не зрозуміє, що в головах у хворих людей. Їх і людьми називати явно не варто. Тисячі тонн гівна російської пропаганди, які були вилиті на них, призвели до незворотних наслідків. Вони стали зомбі. За великим рахунком, у їхні голови можна загнати будь-що, адже широко мислити вони не вміють і представляють фінансово неблагополучні регіони чи верстви суспільства. Вони вдалися до відвертого мародерства. Побачили, що в Україні живуть краще, ніж у їхніх регіонах. І це агресивність, помножена на пропаганду і повну деградацію з коктейлем всіх їх низинних почуттів, мабуть, зумовила ці звірства.

Щоб ви хотіли сказати путіну і всьому російському народу, більша частина якого, за статистикою, підтримує війну в Україні, а отже, і звірства нелюдів у нашій країні?

Путін хочу сказати лише одне - go to Hague. І це у кращому для нього випадку. Дні путіна пораховані. Він уже мрець. На превеликий жаль, він може потягнути багато людей із собою. Що ж до російського народу, то давайте визначимося, хто підпадає під це поняття. Здебільшого це жебраки, у голову яких можна занести все, що завгодно. Вони вузькодумні та не схильні до аналізу. Останні 20 років їм у голову вкладали лише зло, агресію, імперіалізм, рашизм та примітивну пропаганду "всі навколо вороги, одна росія хороша". У результаті маємо 70-80 відсотків неадекватних та зомбованих росіян. На жаль, адекватна частина суспільства, що залишилася, не змогла перешити “прошивку” цієї більшості. Але зараз більшості потрібно готуватися до того, що доведеться вибачатися за підтримку цієї нелюдської війни.

Чому така більшість російського населення стала стадом, яке ведуть за собою з телевізора одіозні російські пропагандисти?

Історію путінізму їх вкладали у вуха та очі 20 років. Через телевізор, через пропаганду. На ньому виросло ціле нове покоління росіян. Прекрасно знаю, про що говорю, адже прожив у цій країні 25 років. Якщо невігласу 20 років говорити, що він свиня, рано чи пізно він сам повірить у це. Просто хтось швидше "хаває" це лайно, а комусь на це потрібно трохи більше часу.

Повернення окупованих територій - лише питання часу.

Не було ідеї записатися записатися до Іноземного легіону, який воює на боці України? Чи атлет без бойового досвіду не дуже допоможе на війні?

У перші ж дні почав думати, як потрапити до України. Але ще у січні я тут, в Індонезії, подав на американську візу. Наразі мій паспорт перебуває на адміністративному розгляді, хоча вже минули всі терміни. Тому поки що взагалі не можу виїхати з Індонезії. Ще одна складність – зараз в Україну можна потрапити лише через Європу. Тобто мені як росіянину потрібно оформляти шенгенську візу. І, звичайно, є проблема з тим, що українська влада зробила мене нев'їзним – за те, що 2015 року був у Криму. Мені дали бан на 3 роки, термін якого спливає у 2023 році. Але, можливо, ще й потраплю. Але не до іноземного легіону, а до друзів-білорусів, які воюють за Україну. Я б теж воював пліч-о-пліч з ними в їх білоруському загоні. Янки, Андрію та Пумі великий привіт! Ці хлопці з Білорусі, які зараз зі зброєю в руках захищають територіальну цілісність України особисто для мене – найкращі люди на землі!

Як до війни в Україні ставляться в Індонезії?

Підтримують Україну. І місцеві, і росіяни, котрі давно проживають тут. Це добре видно з українських прапорців на машинах та стікерах на мотобайках. Кілька разів ми були на антивоєнних мітингах біля російського консульства, серед учасників було чимало росіян. Декілька моїх російських друзів стали волонтерами, допомагають Україні. Нормальні росіяни, які емігрували з Мордора, розуміють і термін “колективну відповідальність” за те, що зараз відбувається. Я за 25 років життя в Росії нічого не зробив для того, щоб влада путіна змінилася. Щоправда, навряд чи в мене це вийшло б.

Україна – переможе?

Україна вже перемогла. В будь-якому випадку. Повернення окупованих Росією територій – лише питання часу. На тлі російської агресії українці показали себе людьми неймовірної мужності та стійкості. Добро завжди перемагає зло! А після війни Україна стане однією з найкращих та процвітаючих країн Європи. Запам'ятайте мої слова! Я радий, що маю українське коріння. Зараз моє серце – з Україною!

Максим Розенко, Чемпіон