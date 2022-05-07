Олівейру позбавили чемпіонського поясу UFC після провалу зважування

Джерело - isport.ua.
6 травня у Фініксі завершилася церемонія зважування бійців карду UFC 274.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
У головній події мав відбутися титульний бій у легкому дивізіоні між Шарлісом Олівейрою та Джастіном Гейджи. Поєдинок залишається чинним, проте втрачає статус чемпіонського.
Претендент уклався у рамки дивізіону, показавши 70,3 кг, проте володар титулу з першої спроби показав 70,5 кг. Йому дали додаткову годину, щоб зігнати 200 грамів, але й удруге бразилець показав колишню вагу.
За правилами промоції, Олівейру позбавили титулу, і навіть якщо він переможе Гейджи, пояс стане вакантним. Проте у разі перемоги американця - він стане чемпіоном.
Зазначимо, бразилець став першим чемпіоном в історії UFC, який позбудеться пояса через провалене зважування.
Поєдинок між Олівейрою та Гейджи відбудеться в ніч проти 8 травня у Фініксі.