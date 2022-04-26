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Бубка: З перших днів я був в тісному контакті з МОК, і ми засудили вторгнення росії в Україну

Сьогодні 18:44 233 0
Сергій Бубка прокоментував початок війни
Бубка: З перших днів я був в тісному контакті з МОК, і ми засудили вторгнення росії в Україну
#Сергій Бубка

Джерело - Чемпіон.

Президент НОК України Сергій Бубка засудив військове вторгнення росії в Україну.

Про це розповів сам функціонер.

"Я був в Києві. Це трапилося 24 лютого, о 5-й ранку я почув перші бомбування нашої країни. Дуже важко це зрозуміти, що це почалась війна.

Керівництво МОК було в тісному контакті: зранку, о 6.30, ми вже спілкувалися і розмовляли, які кроки потрібно сьогодні зробити. В 7.30 ранку керівник Офісу Президента містер Єрмак сконтактував зі мною і ми скорегували наші кроки, кроки нашого НОК, спортивної спільноти – що треба зробити, щоб МОК чітко зреагував по війні.

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З цих перших хвилин я був в тісному контакті з МОК, і ми засудили вторгнення росії в Україну. Знаєте, це вперше в історії світового олімпійського руху така жорстка позиція Міжнародного Олімпійського Комітету. Виконком МОК зібрався 25 лютого і прийняв перші санкції, і 28-го ці санкції були набагато потужніші і міцніші.

Ті рекомендації, які дав МОК до міжнародних федерацій, ми бачимо наскільки ефективно вони виконуються: відсторонили спортсменів Росії та Білорусі, офіційних представників цих країн. Це важливий крок, важлива підтримка для України та українського спорту.

На сьогодні ми спілкувалися з міністром спорту Вадимом Гутцайтом, президентом МОК Томасом Бахом, щодо нових санкцій в спортивному секторі. Є чітка позиція МОК, є порозуміння, і МОК буде продовжувати моніторити, що відбувається. Ті, хто підтримує війну – вони не повинні бути в складі міжнародного олімпійського руху. МОК займає чітку та жорстку позицію і підтримує український спорт і олімпійський рух України", – сказав Бубка.

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