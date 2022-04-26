Нганну: Бій з Ф’юрі має бути частиною нового контракту з UFC

Чемпіон UFC хочу бою з Тайсоном Ф'юрі

Джерело - MMA Junkie.

Чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну хоче залишитися в промоушені.

Про це він розповів порталу MMA Junkie.

"Бій з Тайсоном Ф’юрі має стати частиною угоди. Якщо такої можливості не буде, не буде жодного контракту. Якщо я підпишу таку саму угоду, як нинішню, то опинюся в проблемній ситуації. Більше такого не буде. Нам потрібно зрозуміти, як внести бій проти Ф’юрі у контракт".

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"Я хочу продовжувати битися в UFC, це хороший промоушен. Поєдинок з Ф’юрі не є останнім у моїй кар’єрі, після нього буде ще багато: є Джон Джонс, є трилогія зі Стіпе Міочічем", - сказав Нганну.

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