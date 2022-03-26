Джерело - The New York Times.
Українська легкоатлетка Валентина Веретеська виграла міжнародний Єрусалимський марафон.
31-річна спортсменка стала найкращою серед жінок, пробігши дистанцію за 2 години, 45 хвилин та 54 секунди.
Веретська разом з 11-річною донькою через агресію РФ покинула Миколаїв. Вона майже не тренувалася.
"Я постійно в стресі і дуже нервуюся через все, що відбувається в Україні, але якоюсь мірою це й допомогло мені. Це була дуже важка гонка, вона була дуже горбиста".
Барселона допоможе українським біженцям
"Ця перемога за мир, за мир у моїй країні, і не тільки в моїй країні – за мир у всьому світі", - сказала Веретська.