Джерело - The New York Times.

Українська легкоатлетка Валентина Веретеська виграла міжнародний Єрусалимський марафон.

31-річна спортсменка стала найкращою серед жінок, пробігши дистанцію за 2 години, 45 хвилин та 54 секунди.

Веретська разом з 11-річною донькою через агресію РФ покинула Миколаїв. Вона майже не тренувалася.

"Я постійно в стресі і дуже нервуюся через все, що відбувається в Україні, але якоюсь мірою це й допомогло мені. Це була дуже важка гонка, вона була дуже горбиста".

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