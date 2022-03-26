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Українська біженка Веретська без підготовки виграла Єрусалимський марафон

Сьогодні 12:59 346 1
Українська біженка Веретська без підготовки виграла Єрусалимський марафон
#Веретьска

Джерело - The New York Times.

Українська легкоатлетка Валентина Веретеська виграла міжнародний Єрусалимський марафон. 

31-річна спортсменка стала найкращою серед жінок, пробігши дистанцію за 2 години, 45 хвилин та 54 секунди.

Веретська разом з 11-річною донькою через агресію РФ покинула Миколаїв. Вона майже не тренувалася.

"Я постійно в стресі і дуже нервуюся через все, що відбувається в Україні, але якоюсь мірою це й допомогло мені. Це була дуже важка гонка, вона була дуже горбиста".

  Барселона допоможе українським біженцям

"Ця перемога за мир, за мир у моїй країні, і не тільки в моїй країні – за мир у всьому світі", - сказала Веретська.

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